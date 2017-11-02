Akşener’in yanına çağırdığı vatandaş AKP’den istifa etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Tatvan'da konuşma yaptığı sırada daha önce ilçesine gelen siyasilere ve hükümete isyan eden AKP'li vatandaş, partisinden istifa etti. İstifa eden vatandaş, oyunu İYİ Parti'ye vereceğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ilk resmi programını Bitlis'in Ahlat ve Tatvan ilçelerinde gerçekleştirdi.

Akşener'in Tatvan meydanında halka hitap ettiği sırada bir vatandaş, ilçelerine gelen siyasilerden ve mevcut hükümetten rahatsızlığını belirterek "Oyumu AKP'ye verdim perişan olduk. Artık oyumu size vereceğim" diyerek bağırdı.

Meral Akşener bunun üzerine tepkili vatandaşı yanına çağırarak sorunlarını dinledi.

Akşener'in mikrofon uzatması üzerine sıkıntılarını anlatan Erkan Acarman isimli vatandaş, "Bütün siyasetçilere söylüyorum, herkes sözünde dursun. Meclis'e giden insanlara söylüyorum. 2 kuruş para kazanmak için gurbetlere çıkıyoruz. Burada çocuklarımız aç mıdır, tok mudur bilmiyoruz. Yıllardır gurbette çalışıyoryuz. Tatvan için iş imkanı istiyoruz. Gelen arkadaşlar bizi dinlemiyorlar. Hoş geldiniz. Başım, gözüm üstüne geldiniz. Sizden rica ediyorum" dedi.

AKP'DEN İSTİFA ETTİ

Bir süre Akşener'le konuşan vatandaş daha sonra AKP Tatvan İlçe Başkanlığı'na dilekçe vererek partiden istifa etti.