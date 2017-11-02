Bugünkü YENİÇAĞ »

Akşener’in yanına çağırdığı vatandaş AKP’den istifa etti

»
Akşener’in yanına çağırdığı vatandaş AKP’den istifa etti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Tatvan'da konuşma yaptığı sırada daha önce ilçesine gelen siyasilere ve hükümete isyan eden AKP'li vatandaş, partisinden istifa etti. İstifa eden vatandaş, oyunu İYİ Parti'ye vereceğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ilk resmi programını Bitlis'in Ahlat ve Tatvan ilçelerinde gerçekleştirdi.

Akşener'in Tatvan meydanında halka hitap ettiği sırada bir vatandaş, ilçelerine gelen siyasilerden ve mevcut hükümetten rahatsızlığını belirterek "Oyumu AKP'ye verdim perişan olduk. Artık oyumu size vereceğim" diyerek bağırdı.

Meral Akşener bunun üzerine tepkili vatandaşı yanına çağırarak sorunlarını dinledi.

Akşener'in mikrofon uzatması üzerine sıkıntılarını anlatan Erkan Acarman isimli vatandaş, "Bütün siyasetçilere söylüyorum, herkes sözünde dursun. Meclis'e giden insanlara söylüyorum. 2 kuruş para kazanmak için gurbetlere çıkıyoruz. Burada çocuklarımız aç mıdır, tok mudur bilmiyoruz. Yıllardır gurbette çalışıyoryuz. Tatvan için iş imkanı istiyoruz. Gelen arkadaşlar bizi dinlemiyorlar. Hoş geldiniz. Başım, gözüm üstüne geldiniz. Sizden rica ediyorum" dedi.

AKP'DEN İSTİFA ETTİ

Bir süre Akşener'le konuşan vatandaş daha sonra AKP Tatvan İlçe Başkanlığı'na dilekçe vererek partiden istifa etti.

İlgili Haberler
Meral Akşener'den "FETÖ" iddialarına çok sert cevapAkşener Ahlat'taMeral Akşener, Ahlat’ta ev alamayınca kiralamışMeral Akşener'den NATO açıklaması
  • Yorumlar 2
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    "Hele Tayyip'i bu kadın indirir….""Hele Tayyip'i bu kadın indirir…."Selvi: Ahmet Edip Uğur bugün Cumhurbaşkanı'nı aradıSelvi: Ahmet Edip Uğur bugün Cumhurbaşkanı'nı aradıDevlet Bahçeli: "Hükümetin en büyük destekçisi MHP'dir!"Devlet Bahçeli: "Hükümetin en büyük destekçisi MHP'dir!"Akşener’in yanına çağırdığı vatandaş AKP’den istifa ettiAkşener’in yanına çağırdığı vatandaş AKP’den istifa ettiMeral Akşener'den "FETÖ" iddialarına çok sert cevapMeral Akşener'den "FETÖ" iddialarına çok sert cevapKılıçdaroğlu: Polise, askere sıkılan her kurşun, millete sıkılmış kurşundurKılıçdaroğlu: Polise, askere sıkılan her kurşun, millete sıkılmış kurşundurAKP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş olduAKP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş olduKremlin: Yeni görüşmeler için hazırlık yapılıyorKremlin: Yeni görüşmeler için hazırlık yapılıyorMeral Akşener'den NATO açıklamasıMeral Akşener'den NATO açıklamasıYerli otomobili üretecek şirketler belli oluyorYerli otomobili üretecek şirketler belli oluyor
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti