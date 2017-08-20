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Atatürk anıtına saldırıda flaş gelişme

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Atatürk anıtına saldırıda flaş gelişme
Diyarbakır'da Atatürk Anıtı'na çekiçle saldırıp zarar veren şahıs tutuklandı.

Diyarbakır'da merkez Yenişehir İlçesi'ndeki Şeyh Sait Meydanı'nda bulunan ve Atatürk'ü yanında 2 çocukla tasvir eden anıta, saat 14.30'da elinde çekiçle bir kişi geldi. Anıtın kaidesine tırmanan saldırgan elindeki çekiçle Atatürk heykeline vurmaya başladı.

Çekici heykelin göğüs ve el bölümlerine peş peşe vuran saldırganı, uygulama noktasında polisler fark ederek hemen müdahale etti. Polislerin etkisiz hale getirdiği saldırgan 30 yaşında İbrahim Yeşil gözaltına alındı. Emniyette sorgusu tamamlanan İbrahim Yeşil çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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