Bahçeli, referandum kampanyası için Hürriyet'i ziyaret etti. "Türkiye'ye sığınanları silah olarak kullanmak doğru değil" diyerek Hükümet'i eleştirirken Bahçeli, 'hayır'cılara yapılan saldırılara da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli referandum kampanyası çerçevesinde Hürriyet gazetesini ziyaret etti. Hürriyet'ten Selahattin Sönmez'e gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, Hükümet'in Suriyelileri Avrupaya koz olarak kullanmasını eleştirdi. 'Hayır'cı Ülkücülere yapılan saldırıların asorulması üzerine "bu kesin bir mizansen" diyen Bahçeli, "Lastiğe kurşun sıkan beyne niye sıkmasın" dedi.

"LASTİĞE SIKAN BEYNE NİYE SIKMASIN"

-‘Ülkücüler başladığı işi yarım bırakmaz’ sözünüz farklı algılamalara neden oldu

-Çok açık ve net. Öyle bir niyetin olmadığını söylüyoruz. Ülkücü ‘Ben seni konuşturmayacağım, toplantını şöyle yapacağım, sana da şunu yapacağım’ diyorsa gidip kürsüyü eliyle itip çıkmaz. Bu kesin bir mizansen. Böyle bir şeye biz karar vermiş olsak, o gerçekleşir. Ülkücü bir niyetle varmışsa tamamlar. Diyor ki lastiğimi patlattılar. Lastiğe kurşun sıkan beyne niye sıkmasın. Ciddiye almamak lazım. Buna benzer şeyler muhtemelen daha da olabilir. Yolumuza devam etmeliyiz. Mesela kürsü yıkmak yerine Erdoğan’ın Almanya seyahatinde yanında bulunmayı tercih ederim. Kürsüyü niye yıkayım? Viyana kapılarına kadar gelmiş bir ecdadın evladıyım ben. İftirada alçaklığı bulursun da espride alçaklık olmaz.O hakarete girer.

"BARZANİ DE ‘EVET’ VERSİN"

-Barzani’nin evet oyu vermesini nasıl buluyorsunuz?

-Almanya ‘Hayır oyu vereceğim’ diyorsa, Barzani de ‘evet’ versin. Ben milletimin iradesini esas alırım. Yani CHP’nin hayırını bir başkasının evetini dikkate almak durumundayım. Bu ülkenin evladıyım ve burada siyaset yapıyorum. Ona bakarsan PKK’nın durduğu yer ile CHP’nin durduğu yeri nasıl izah edeceksin? Böyle mukayese olmaz. PKK ile Barzani ile bizi bir araya getirerek MHP’ye yöneltilen bir eleştiri kimin aklında varsa şeytani düşünüyor demektir.”

"MÜLTECİLER SiLAH OLMAMALI"



-Göçmen anlaşmasının yürürlükten kaldırılması düşüncesi

-Sabırlı olmak lazım. Türkiye’ye sığınmacı olarak gelmiş olanları Avrupa’ya karşı bir başka silah olarak kullanmak doğru değildir. Silahtan kaçanları siz daha sessiz bir silah haline dönüştürüp, diplomatik kılıfla bir başka yerde kullanamazsınız. Bu da insani değil.