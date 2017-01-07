Bahçeli’nin yardımcısından AKİT’e teşekkür!

AKİT Gazetesi yazarı Sinan Burhan, Bahçeli'ye muhalefet etmenin 'PKK'yı desteklemekle' eş değer olduğunu ileri sürdü. Ülkücülerin tepkisini çeken yazıya, Bahçeli’nin yardımcısı Semih Yalçın “teşekkür” etti.

Atatürk’e yaptıkları hakaretlerle taraflı tarafsız birçok kesimin tepkisini çeken, hükümete yakın AKİT gazetesi, Bahçeli’ye destek vermeye devam ediyor. Gazetenin yazarı Sinan Burhan, köşe yazısında akıl almaz iddialarda bulundu.

Bugünkü köşe yazısında Devlet Bahçeli'ye gelen eleştirileri kaleme alan Burhan, "Bahçeli’ye muhalefet edenler PKK’nın, Fetö’nün, YPG’nin, Avrupa Birliğinin, bölücülerin, ABD’nin yanında dururlar ancak farkına varamazlar" dedi.

SEMİH YALÇIN'DAN YANDAŞ YAZARA TEŞEKKÜR

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan da, Bahçeli'yi eleştirenleri teröristlerle aynı kefeye koyan yandaş yazar Sinan Burhan'a teşekkür geldi. Twitter adresinden Sinan Burhan'ın yazdığı yazıyı değerlendiren Yalçın, "yazınızı okudum güzeldi elinize sağlık, selamlar" ifadelerini kullandı.

İşte o tweet: