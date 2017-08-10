Barzani'den AKP'ye: "Sırtınızı 'Kürdistan'a verebilirsiniz"

Peşmerge başı Mesud Barzani, Ankara'ya yönelik verdiği mesajda, "Kürdistan, sırtınızı verebileceğiniz güvenli ve müreffeh bir yerdir" dedi.

Peşmerge Başı Mesud Barzani, Ankara'ya yönelik verdiği mesajda, "Kürdistan, sırtınızı verebileceğiniz güvenli ve müreffeh bir yerdir" dedi.

Barzani, Kahire merkezli El Ahram gazetesine verdiği röportajda, Peşmerge bölgesinde 25 Eylül'de yapılacak referandumu, "Referandumun tek kelimelik anlamı var: Bağımsızlık" ifadeleriyle özetledi.

Rudaw'ın aktardığına göre Barzani Bağdat'a, "Ortaklıkta başarısız olduk. İki müttefik komşu olarak başarılı olalım" mesajını verdi.

Barzani, "Sykes Picot anlaşması bir suç değilse de büyük bir yanlıştır. Bu olumsuz tavır, aynı zamanda anlaşmayı imzalayan dört ülkenin karşılaştığı sorunların temel sebebidir" ifadelerini kullandı.

"Kürtler, içinde yaşadıkları 4 devlette siyasi olarak başarılı oldu mu?" sorusuna ise Barzani şu yanıtı verdi:

"Halk tamamen başarılı. Ancak felsefe ve bakış açısı bakımından partiler ve hareketler arasında ihtilaf olabilir. Ancak hepsi, haklarının ellerinden alındığına ve dünyadaki milletler gibi onların da kaderini tayin etme hakkına sahip olduğuna inanıyor."

‘KOMŞUMUZ TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ ÇOK İYİ'

Başkan Barzani, "Referandum ile ilgili Türkiye'nin tavrı nedir?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Medyada yer alan açıklamalar çelişkili. Ama genel olarak Kürdistan halkının haklarına karşı değiller. Bildiğiniz gibi, Birleşmiş Milletler'in üyesidirler. Üyelerinin egemenlik hakkı ve toprak bütünlüğüne saygı göstermek, örgütün prensiplerindendir. Aslında bölgeden gelen açıklamalar, büyük bir bölümünün karşı olmadığı yönünde. Referandumun tarihiyle ilgili o devletlerin tavrını anlıyoruz."

Barzani, "Erdoğan ile ilişkileriniz nasıl? Türkiye'ye yaptığınız son ziyarette Erdoğan sizden ne talep etti?" sorusuna, "Kürdistan ile komşumuz Türkiye'nin ilişkileri çok iyi. Her iki taraf olarak ticari ve ekonomik ilişkilerimizin güçlü olmasından memnunuz" cevabını verdi.

‘ERDOĞAN, BİZDEN İLİŞKİLERİMİZİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİNDEN BAŞKA BİR ŞEY İSTEMEDİ'

Devamında ise Başkan Barzani, şunları söyledi:

"Türk arkadaşlarımız kendileri açısından Kürdistan Bölgesi'nin önemli olduğunu çok iyi biliyorlar. Bu yüzden bizimle devam ediyorlar ve halen Kürdistan'da milyar dolarlık yatırımlar yapıyorlar. Dev projelerin büyük bir bölümünde ortaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerimiz hem yeni hem de eski. Bizimle beraber Uluslararası Erbil Havalimanı'nın açılışını yaptı. Bizden ilişkilerimizin güçlendirilmesi ve geliştirilmesinden başka bir şey istemedi."