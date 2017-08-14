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Barzani 'bağımsızlığa' hazırlanıyor... Pusulalar bile basıldı!

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Barzani 'bağımsızlığa' hazırlanıyor... Pusulalar bile basıldı!
Peşmerge başı Barzani yönetimi 25 Eylül'de yapacağını duyurduğu bağımsızlık referandumu için oy pusulası hazırladı.

Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Erbil merkmezli Rudaw TV'nin haberine göre Peşmerge yönetiminin 25 Eylül'de yapacağını duyurduğu bağımsızlık referandumu için Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim pusulası hazırlandı. 

 Arapça, Kürtçe ve Türkmenler için Türkçe dillerinin kulanıldığı oy pusulasında,  "Kürdistan bölgesel Yönetimi ve tartışmalı bölgeleri de içerisine alan bir bağımsız Kürdistan devletinin kurulmasını istiyor musunuz?" deniliyor.

Pusulanın altında  Irak hükümütenin bayrağının bulunduğu bölgeye, 'Hayır', Peşmerge yönetiminin paçavrasının bulunduğu bölgeye de 'Evet' işareti konuldu. 

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