Başbakan Yardımcısı Şimşek "Ciddi dalgalanma var ama..."

Başbakan Yardımcısı Şimşek, ekonomideki dalgalanmaya yönelik "Son dönemde ciddi dalgalanma var ama geçici" ifadelerini kullandı.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İstanbul'da düzenlenen ekonomi zirvesinde gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Piyasadaki dalgalanmanın geçici olduğunu savunan Şimşek, "Son dönemde ciddi dalgalanma var ama geçici" dedi.

Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*Türkiye’nin cari açık sorunu var ama yönetilebilir düzeyde.

*Enflasyon yüksek ama eninde sonunda tek haneye indireceğiz.

*Devletin temel açığının milli gelire oranı bu sene biraz yükseldi ama iyi durumda, bu bize manevra alanı tanıdı.

*Bugünkü piyasa iniş çıkışlarını da bir yere oturtmak lazım; Türkiye geçmişteki iç/dış şokların hepsini geride bıraktı... Bunlar geçici.

*Türkiye çok ciddi iç ve dış şoklarla karşı karşıya kaldı.

*Verimlilik artıyor, ARGE desteklerini daha da artıracağız.

*Türkiye’nin altyapısı hızlı bir şekilde gelişiyor.

*Vergiyi tabana yayacak, dolaylı vergiyi azaltacak çok önemli bir reform Meclis’te.

*ABD ve batıyla yaşanan sorunlar geçici.

*Biz döngü karşıtı maliye politikasını devreye soktuk; harcama kısıntılarına gidiyoruz, vergi politikalarıyla döngüyü güçlendirdik.

*Kamu borcuna baktığınızda dövizkuruna ve faizlere olan türkiye'nin duyarlılığı azalmış durumda.

*Birçok şoku bir arada yaşasak bile, faiz artışları, kurda değer kayıpları bile Türkiye'nin kamu borç stokunun milli geliri etkileme seviyesi düşük.

*Bankacılık sektörü makul düzeyde karlı durumda... Devlet bilançosu da sağlam; bunlar Türkiye'nin şoklara karşı dayanıklılığını artırıyor.

*Bu Türkiye'nin önümüzdeki günlerde yaşayabileceği şoklara karşı tepki vermesini sağlıyor.

*Türkiye iddia edildiği gibi ciddi bir borç sorunu ile karşı karşıya değil.