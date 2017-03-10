BBP Sivas: "Destici'yi kaybettik, hükümsüzdür"

BBP Genel Başkanı Desteci'nin referandumda 'Evet' diyeceğiz açıklamasının ardından teşkilatlardan art arda tepkiler yükseliyor. BBP'nin kalelerinden Sivas teşkilatı "Destici'yi kaybettik hükümsüzdür" diye açıklama yaptı.

Uzun süredir gözler Büyük Birlik Partisi'nin referandum kararına çevrilmişti. Genel Başkan Mustafa Destici'nin bugün 'Evet' diyeceğiz açıklamasının ardından partide sular durulacağa benzemiyor. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun da memleketi olan ve partinin kalelerinden Sivas İl Başkanlığı karara tepki gösterdi.

Sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamada "BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kaybettik, hükümsüzdür" ifadeleri kullanıldı.



İşte o açıklama:

KURULLARIN KARARI DEĞİL

"Bu Anayasa referandumunda da hareket olarak bir parti kararı alınmadı. Zaten bir “Hareket” değilmişiz, şimdi de değiliz. Hareket tanımını hak edecek her şey, içinde usül-metodoloji bilgisi içerir. Bu “usül-metodoloji bilgisi” yoksa “bu hareket”te yok. Bu karar, 'Kurullarımızdan çıkacak karara göre açıklanacak' demelerine rağmen 'kurullarımızdan çıkan karara göre' açıklanmadı. Bu 'kurulların kararını' Divan üyeleri tarafından yapılan bolca baskılı MKYK Kararına dönüştürüp işin içinden çıkıldı. Ne olup, ne bittiği ise Genel Başkan ve Genel Başkan Yardımcılarımızda mevcut.

MADEM 3-5 KİŞİ KARAR ALACAKTINIZ

Bu kararı da 3-5 kişi ile alacaksanız bizlere niye dekor yaptınız. Konuyu zaten akıbeti önceden belli olan ‘Biz istişâremizi yapmadık mı?’ Sayın Muhatabınız, BBP’lilere yönelik ‘Parti açıklamasında evet, sandıkta hayır’ beyânlı komik tavrınızı yemeyecek, ilk fırsatta kaldığı yerden devam edecektir. Sizlere artık bundan fazlasını yapsa da, bu saatten sonra dibine kadar haklıdır… ‘Genel Başkanımın yanındayım, partimin arkasındayım, şimdi birlik ve beraberlik zamanıdır’ klasik açıklamalarını yapan dostlarımıza.



KOŞGAN ATA KİMİN DÖNÜŞTÜĞÜNÜ GÖRECEĞİZ

‘Zaman kazanmalıyız, ayakta kalmalıyız, bir ve beraber (!) olmalıyız’ çarpık açıklaması sonuç itibarı ile kısmen doğru çıkabilir. Ama ilk anda anlaşıldığı şekli ile değil. Kimin ayakta kaldığını, kimin gerçekleşen İlâhi Hikmetlerle işinin gücünün rast gittiğini, kimin “Koşgan At” a dönüştüğünü de zaman içerisinde göreceğiz.



KAHRAMANMARAŞ DA TEPKİLİ

Halk TV'de Can Ataklı'nın Yazı İşleri programına telefon ile bağlanan BBP Kahramanmaraş İl Başkanı Hasan Kızıldağ, “Sayın genel başkanın şahsi açıklamasıdır çünkü yaklaşık 45 günden beri partimiz bir istişare sürecinden geçmektedir. Kadın kolları, Alperen Ocakları, Yüksek İstişare Kurulu, Kurucular Kurulu, MYK’sı toplantıları yapıldı. En son çıkan 98’lik dilimi ‘Hayır’, diğer %2’lik dilim ise kavganın tarafı olmayalım sandıkta ‘Hayır’ verelim, tabanı serbest bırakalım düşüncesiydi. Kaldı ki bize toplantıda ‘bu parti tek adam partisi değildir, istişareden çıkan sonucun dışında bir açıklama yapmam diyen sayın genel başkanın bu düşüncesine tam tersine açıklama yapmasının Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarını, partiye gönül vermiş insanları ziyadesiyle üzmüştür." diye konuştu