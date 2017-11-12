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Binali Yıldırım'dan 11 Eylül yanıtı

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Binali Yıldırım'dan 11 Eylül yanıtı
ABD'de bir televizyon programına katılan Başbakan Yıldırım, FETÖ ile ilgili kanıt yok sorularına 11 Eylül saldırısını örnek göstererek yanıt verdi. Yıldırım, "Kimse ABD'ye kanıt sormadı" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım Amerikan CNN televizyonunda soruları yanıtladı. Sorulardan biri Gülen'in kaçırılacağı iddiasıydı. Yıldırım ilgili soruyu "Biz Flynn ile muhatap değiliz" diye yanıtladı.

FETÖ ele başı Gülen ile ilgili kanıtların Washington tarafından güçlü ve inandırıcı bulunmadığı yönündeki soruya Başbakan Binali YIldırım, Türkiye'nin 11 Eylül saldırısı sonrası takındığı tavır ile yanıt verdi. Türkiye'nin yardım öneren ilk ülke olduğunu belirten Yıldırım, "Kimse ABD’ye ‘El Kaide’nin yaptığına dair kanıt var mı’ diye sormadı” cevabını verdi.

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