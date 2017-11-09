Cam filmi yasağında flaş gelişme
Bir sene içinde tekrar yasaklanan cam filmi için BİMER'e gelen binlerce şikayetin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girdiği iddia edildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) vatandaşlardan çok sayıda şikayet yansıdı.
Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cam filmi konusunda vatandaştan gelen şikayetler konusunda devreye girerek, ilgili bakanlıklara “mağduriyet yaratılmaması” konusunda talimat verdiği öğrenildi.
Erdoğan’ın bu talimatından sonra cam filmi konusunda gözler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na çevrildi.
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Etiketler: cam filmi, ağır kusur sayılıyor mu?, araç muayene
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