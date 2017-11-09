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Cam filmi yasağının maliyeti 750 milyon TL

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Cam filmi yasağının maliyeti 750 milyon TL
Yasağının kaldırılmasının ardından 5 milyon sürücünün aracına cam filmi taktırdı. Cam filmi yasağının bir sene dolmadan tekrar getirilmesinin ardından bu 5 milyon sürücünün toplan 750 milyon TL harcayacağı öngörüldü.

Otomobillerdeki cam filmi yasağı kafalarda soru işaretleri yaratmaya devam ederken, gözler cam filminin Türkiye’de yarattığı ekonomik büyüklüğe çevrildi.

Tüm Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, 1 Kasım 2017’de yürürlüğe giren yasağın, araçlarında cam filmi bulunan 5 milyon kişiyi ilgilendirdiğini belirtti.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, ortalama cam filmi taktırma maliyetinin 500 lira olduğu göz önüne alındığında, Türkiye’de cam filmi taktırmak için harcanan tutarın 2 milyar 500 milyon lirayı bulduğu ortaya çıkıyor.

YENİ DÜZENLEME BEKLİYORUZ

Yasakla birlikte camlarındaki filmleri söktürmek için ortalama 150 lira ücret ödemek durumunda kalan 5 milyon araç sahibi, bu işlem için de toplam 750 milyon TL ödemiş olacak.

Bakırtaş, cam filmi işiyle uğraşanların da sıkıntıya girdiğini söyledi. 10 bin KOBİ’nin cam film işi yaptığını kaydeden Bakırtaş, “Bu firmalarda 20 bin kişi çalışıyor” dedi. Bakırtaş, yasağın sadece ön sağ ve sol camlarda uygulanmasını talep ettiklerini belirterek “Ocakta yeni düzenleme bekliyoruz” dedi.

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