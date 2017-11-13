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CHP'den İsmail Kahraman tepkisi

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CHP'den İsmail Kahraman tepkisi
CHP Grup Başkanvekili Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında AKP'nin İsmail Kahraman'ı tekrar aday göstermesini eleştirdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında  İsmail Kahraman'ın yeniden Meclis Başkanlığına aday gösterilmesini eleştirdi.

Özkoç, "Bugüne kadar Atatürk'e, Cumhuriyet'e karşı söylemleriyle TBMM Başkanlığını yönetmeyi hak etmeyen bir Meclis Başkanı'dır. Hala talep ediliyor olması anlaşılır gibi değildir" dedi.

TBMM BAŞKANLIĞI ADAYLIĞI

TBMM Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman'ın yeniden Meclis Başkanı adayı olacağına ilişkin haberlerin anımsatılması ve "Son dönemde AKP'nin bu Atatürk açılımındaki samimiyeti noktasında Kahraman'ın adaylığını nasıl buluyorsunuz?" sorusu üzerine Özkoç, bu açıklamalarda samimiyet görmediklerini söyledi.

Özkoç, Atatürk'e olan sevginin, Cumhuriyete olan saygının karşılığında dürüstçe bir yaklaşım görmediklerini savunarak, şöyle devam etti:

"Dün söyledikleri her şeyi inkar edercesine bugün başka bir şey söyleyen, bugün söylediklerini inkar edip yarın başka bir şey söylemeye hazırlananlara karşı bizim tutumumuz nettir. Sayın Erdoğan'a dünya şüpheci bakıyor, Rusya, ABD, Avrupa öyle bakıyor. Aslında biz de şüpheyle bakıyoruz, her gün nasıl, neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Bir bilen her gün konuşuyor; futbol, eğitim, TEOG, depremle ilgili konuşuyor. Sanki bu ülkede başbakan, bakanlar yok, sanki Cumhuriyetle yönetilmiyor. Bu söylemlerinin, yaptıklarının karşılığının aslında gerçek niyetlerinin tezahürü olarak görüyoruz.  

Bugüne kadar Atatürk'e, Cumhuriyet'e karşı söylemleriyle aslında TBMM Başkanlığını yönetmeyi hak etmeyen bir Meclis Başkanı'dır. Bundan sonra da bu şekilde yönetiyor olması ve hala talep ediliyor olması anlaşılır gibi değildir. Biz de bugün adaylık başvurusunun gerçekleşmesi için çalışmalarımızı tamamladık." 

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