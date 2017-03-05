Erdoğan'dan Almanya'ya çok sert çıkış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da 'Tokatlılar Gecesi'nde konuştu. Almanya'ya sert sözlerle yüklenen Erdoğan, "istesem Almanya’ya gelirim ve kapıdan sokmadığınızda veya konuşturmadığınızda ben dünyayı ayağa kaldırırım" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

Suriye'den ülkemize saldıran, Gaziantep'te, Ankara'da, İstanbul'da masum insanları kanına giren DEAŞ'lı canileri sınır bölgelerimizden tamamen temizledik. 15 Temmuz gecesi 249 vatan evladını şehit eden, 2 bin 193 insanımızı yaralayan FETÖ'cü hainlere de aynı şekilde döktükleri kanın hesabını hukuk içinde soruyoruz. İşte şimdi davalar görülmeye başlandı. İfadeler, itiraflar ortaya çıkan yeni görüntüler, ihanetin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gösteriyor. Kendi silah arkadaşlarını nasıl katlettiklerini, ekmeğini yedikleri bu millete nasıl silah sıktıklarını sizler de görüyorsunuz. Türkiye tarihinde böyle bir alçaklık yaşanmadı. Bu topraklar, kendi sapkın inançları için bu derece gözü dönen, bu kadar çukurlaşan bir örgüte şahit olmadı. Burada şunu bir kez daha iyi ifade etmek istiyorum FETÖ ile mücadele Türkiye Cumhuriyeti Devletinin son yıllarda verdiği en zor, en çetin ve en hayati mücadeledir.



- Kardeşlerim 16 Nisan... Hemen ardından parlamentoda, çünkü bu biliyorsunuz anayasa değişikliği gerektiren bir konu ve bu Meclis'te görüşülüp Meclis'ten idam kararı çıktığı anda, bunu ben onaylarım, bunu onaylarım. Kardeşlerim, 'George ne der, Hans ne der, Katherina ne der?' beni o ilgilendirmez. 'Ahmet ne der, Mehmet ne der, Ayşe, Fatma ne der, Rabbim ne der?' beni o ilgilendirir.



- Türkiye, özgürlükler noktasında bir çok Avrupa ülkesinden fersah ferhas ileride.



- Bu Almanya Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının telekonferansla konuşmasını engellerken Kandil'den Cemil Bayık'ın katılmasına müsaade etti.

- 16 Nisan çok önemli. 16 Nisan bir reform. Yönetimde, sistemde bir reform. Yoksa rejim değişikliği diye bir şey söz konusu değil.

- Nazizmin Almanya’da bittiğini zannediyordum, meğer hala devem ediyormuş. Ben istesem Almanya’ya gelirim ve kapıdan sokmadığınızda veya konuşturmadığınızda ben dünyayı ayağa kaldırırım

- 5 yıl 10 aya mahkum olan birisine kalkıp madalya takıyorlar. Sizin suçlulara yardım ve yataklıktan yargılanmanız gerekir.