Almanya'dan, Çavuşoğlu'na bir iptal daha

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Almanya'da konuşacağı ikinci salon da iptal edildi.

Açıklama AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker tarafından Haber Türk canlı yayınında yapıldı.

Bakan Çavuşoğlu'nun Hamburg'da katılacağı etkinlik iptal edilmişti. Kararın, yoğun katılım durumunda salonun yangına karşı dayanıklılık sorunu olabileceği gerekçesiyle alındığı belirtilmişti.

Bakan Eker, bu gelişmenin ardından Çavuşoğlu’nun konuşması için ikinci bir salon bulunduğunu ve buradaki etkinliğin de iptal edildiğini duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, bugün Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

İmamlara casusluk suçlamasının ardından Die Welt Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanması sonrası Ankara-Berlin ilişkilerinde gerilimli bir süreç başladı.

DIŞİŞLERİ'NDEN YALANLAMA

Hürriyet'in haberine göre, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in açıklamalarının ardından Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, bugün yeni bir salon iptalinin olmadığını belirterek, Eker'in bahsettiği iptalin dünkü iptal olduğunu söylediler.