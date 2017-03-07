Bugünkü YENİÇAĞ »

Almanya'dan, Çavuşoğlu'na bir iptal daha

»
Almanya'dan, Çavuşoğlu'na bir iptal daha
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Almanya'da konuşacağı ikinci salon da iptal edildi.

Açıklama AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker tarafından Haber Türk canlı yayınında yapıldı.

Bakan Çavuşoğlu'nun Hamburg'da katılacağı etkinlik iptal edilmişti. Kararın, yoğun katılım durumunda salonun yangına karşı dayanıklılık sorunu olabileceği gerekçesiyle alındığı belirtilmişti.

Bakan Eker, bu gelişmenin ardından Çavuşoğlu’nun konuşması için ikinci bir salon bulunduğunu ve buradaki etkinliğin de iptal edildiğini duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, bugün Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

İmamlara casusluk suçlamasının ardından Die Welt Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanması sonrası Ankara-Berlin ilişkilerinde gerilimli bir süreç başladı.

DIŞİŞLERİ'NDEN YALANLAMA

Hürriyet'in haberine göre, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in açıklamalarının ardından Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, bugün yeni bir salon iptalinin olmadığını belirterek, Eker'in bahsettiği iptalin dünkü iptal olduğunu söylediler. 

İlgili Haberler
Çavuşoğlu, "Almanya'ya gideceğim"Çavuşoğlu: "Kimse beni durduramaz!"Almanya, Çavuşoğlu'nun programını iptal ettiBahçeli'den, Erdoğan'a destek
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Çavuşoğlu, "Almanya'ya gideceğim"Çavuşoğlu, "Almanya'ya gideceğim"Kremlinden, Putin-Erdoğan açıklamasıKremlinden, Putin-Erdoğan açıklamasıAlmanya'dan, Çavuşoğlu'na bir iptal dahaAlmanya'dan, Çavuşoğlu'na bir iptal dahaKadın işçileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 6 ölüKadın işçileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 6 ölüKaradeniz Bölge Komutanı gözaltında!Karadeniz Bölge Komutanı gözaltında!Erdoğan'ın eski Başyaveri Yazıcı savunma yapacakErdoğan'ın eski Başyaveri Yazıcı savunma yapacak'Rüşvet' soruşturmasında 13 yakalama kararı'Rüşvet' soruşturmasında 13 yakalama kararıKore, ABD'ye meydan okuyor!Kore, ABD'ye meydan okuyor!'Obezitenin sorumlusu yaşam tarzı''Obezitenin sorumlusu yaşam tarzı'YÖK'ten, Anadolu'ya vakıf üniversiteleri kararıYÖK'ten, Anadolu'ya vakıf üniversiteleri kararı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti