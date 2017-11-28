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Erdoğan'ın avukatından Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili açıklama

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Erdoğan'ın avukatından Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Özel konuştu, 'Kılıçdaroğlu tarafından müvekillerim hakkında ileri sürülen iddiaların tamamı yalan, gösterilen belgeler sahtedir' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki iddialarını yalanlayarak, "K.K. tarafından müvekkillerim hakkında ileri sürülen iddiaların tamamı yalan, gösterdiği kağıtların da tamamı sahtedir. Kılıçdaroğlu, söz konusu kağıtları mesai bitimine kadar derhal bir Cumhuriyet savcılığına vermeli ve suç duyurusunda bulunmalıdır." ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra oğlu Ahmet Burak Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen, dünürü Osman Ketenci, iş adamı Mustafa Gündoğan'ın da avukatı olarak Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısındaki iddialarına yazılı açıklamayla cevap verdi. 

Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, bugün partisinin grup toplantısında müvekkilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınlarının yurt dışındaki bir şirkete para gönderdiğini öne sürdüğü ve belge olduğunu iddia ettiği bazı kağıtları da grup kürsüsünden gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"K.K. tarafından müvekkillerim hakkında ileri sürülen iddiaların tamamı yalan, gösterdiği kağıtların da tamamı sahtedir. Kılıçdaroğlu, gösterdiği kağıtları derhal kamuoyuyla paylaşmalıdır. Ayrıca Sayın Mustafa Gündoğan bir iş adamı olup, hiçbir zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın özel kalemi olmamıştır. Yine ayrıca K.K, söz konusu kağıtları bugün mesai bitimine kadar derhal bir Cumhuriyet savcılığına vermeli ve suç duyurusunda bulunmalıdır. 

Müvekkillerimiz tarafından iddia edilen ülkede, iddia edilen şirkete asla öyle bir para gönderilmemiştir. CHP Genel Başkanı K.K, belli ki kendisini o makama getiren FETÖ'ye diyet borcunu ödeme gayreti içindedir. FETÖ tarafından eline tutuşturulan kağıtları daha önce de sallayan ve kağıtlar sahte çıkınca yüzü kızarmayan Kılıçdaroğlu, şimdi yeni bir skandala imza atmıştır. K.K, bir kez daha FETÖ tarafından tuzağa düşürülmüş ve rezil edilmiştir. Tekrar ediyoruz: Kılıçdaroğlu, elindeki kağıtları derhal istediği medya kuruluşuna vermeli, Cumhuriyet savcılığına iletmeli ve suç duyurusunda bulunmalıdır. Tekrar altını çizerek söylüyoruz ne Sayın Cumhurbaşkanımızın ne de ailesinin yurt dışında herhangi bir parası bulunmamaktadır. Sahte belge ve bilgilerle müvekkillerimiz üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında iftiralarda bulunan ve itibar suikastı yapan K.K. hakkında yasal yollara başvurulacak ve iftiraların hesabı yargı önünde sorulacaktır."

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