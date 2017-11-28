Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına AKP'den ilk tepki

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgelere AKP'den ilk tepki Grup Başkanvekili Turan'dan geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınları hakkındaki para transferi iddialarının ardından AKP'den ilk açıklama geldi.

Bir televizyon kanalına konuşan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Biz bu iddiayı zaten ciddiye almamıştık. Az önce izledik Kılıçdaroğlu'nu. Bütün iddiaları yalan. Açıkladığı belgeler ticaret kaynaklı. İddialar çöktü, resmi işlemi belge diye sundu. Kılıçdaroğlu, istifa etmeli" dedi.

Turan'ın açıklamaları şöyle:

"CHP bir ana muhalefet partisi gibi değil adeta ABD’nin sesi radyosu gibi, FETÖ’nün sesi radyosu gibi hareket ediyor. Biliyorsunuz Bilal Erdoğan’ın bir kebapçıda çekilen fotoğrafı DEAŞ liderleriyle çekilen bir fotoğrafmış gibi servis etmişlerdi. Geçen hafta kendi partisinin açıklarını kapatmak için bir iddia ortaya attı.

Az önce izledik Kılıçdaroğlu’nu. Ticari işlemeden kaynaklanan bir meseleyi gündeme taşıyarak güya Cumhurbaşkanımızı sıkıntıya sokmaya çalışıyor. Oysa avukatlarla da konuştum aldığımız bilgiler gösteriyor ki bütün iddiaları yalan, yersiz. Türkiye’ye döviz getiren, ticaretten kaynaklı sonuç olarak kâr eden firmanın Türkiye’ye gelen parasını bırakın, dışarıya gitmiş gibi göstererek ne olduğunu bilmediğimiz bir takım kağıtlar elinde sallamaya başladı. Altını çiziyorum iddia ettiği gibi Türkiye’den dışarıya giden milyonlarca dolar para değil aksine Türkiye’ye gelen döviz, kazanılan para ve resmi olarak yapılan bir ticaretten bahsediliyor."