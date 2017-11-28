Kılıçdaroğlu'nun iddiasına AKP'den iki farklı açıklama

Kılıçdaroğlu’nun yayınladığı belgelerle ilgili AKP’den iki farklı açıklama geldi. AKP Grup Başkanvekili Turan, “yayınlanan belgeler ticari amaçlı yapılan faaliyetlerdir” derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı “belgeler tamamen sahtedir” açıklaması yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin Meclis grubunda yaptığı açıklamalar siyaset gündemine bomba gibi düştü. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ailesinin yurt dışına para transferleri gerçekleştirdiğini iddia etti.

AKP GRUP BAŞKANVEKİLİ: “BELGELER TİCARET KAYNAKLI”

Banka dekontlarının ve banka kayıtlarının ellerinde olduğunu belirten Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamalarına AKP’den iki farklı tepki geldi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının hemen ardından bir televizyon programının canlı yayınına bağlanan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, belgelerin “ticari amaçlı” olduğunu belirtti.

CHP liderinin yayınladığı belgelerin 'resmi işlem' olduğuna dikkat çeken Turan, "Biz bu iddiayı zaten ciddiye almamıştık. Az önce izledik Kılıçdaroğlu'nu. Bütün iddiaları yalan. Açıkladığı belgeler ticaret kaynaklı. İddialar çöktü, resmi işlemi belge diye sundu. Kılıçdaroğlu, istifa etmeli" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN AVUKATI: “BELGELER SAHTE”

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın "Belgeler ticaret kaynaklı" açıklamasının ardından bir açıklama da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'den geldi.

Özal, AKP Grup Başkanvekili Turan’ın açıklamalarının aksine belgelerin tamamen sahte olduğunu söyledi.

Erdoğan’ın Avukatı Özel, "Kılıçdaroğlu tarafından müvekkillerim hakkında ileri sürülen iddiaların tamamı yalan, gösterdiği kağıtların tamamı sahtedir. Kılıçdaroğlu, söz konusu kağıtları mesai bitimine kadar derhal bir Cumhuriyet savcılığına vermeli ve suç duyurusunda bulunmalıdır" şeklinde konuştu.

MECLİS'TE TARTIŞMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları Meclis'te de tartışmalara sebep oldu.

Meclis Genel Kurul'unda konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün ki Grup Toplantısında yaptığı açıklamaları hatırlatarak "Ya istifa, ya istifa, ya istifa" dedi.

Bunun üzerine söz alan AKP Grup Başkanvekili Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, "İddiaların ispat yeri, CHP grubu değil. Mahkemeler buna karar verecek. Bir kez daha göreceğiz ki bu iş doğru çıkmayacaktır" şeklinde cevap verdi.

AKP Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ise, "Sürekli iftira atarak belgeymiş gibi kağıt göstermek siyaset değildir" diye konuştu.

CHP'li Özel ise, bu tepkilere "Elde paranın gittiği yerden dekontlar var, birde parayı yollayan bankaların dekontları var. Bunlar sahte diyemiyor. Bu kirli bir paradır" şeklinde cevap verdi.

AKP Bostancı da, "Koşa koşa gidilecek yer mahkemedir. Biz ne olduğunu biliyoruz. Bu belgelerin bizim gözümüzde bir kuruluşluk değeri yoktur" diyerek tepkisini dile getirdi.