'Evet'çi Hüda-Par'dan AKP'li Ayhan Oğan'a tam destek

Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan, “Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan'dır” sözleriyle gündem olan AKP'li Ayhan Oğan'a tam destek geldi.

Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, çeşitli temaslara bulunmak üzere Van'a geldi.

AK Partili Ayhan Oğan'ın 'yeni devlet' söylemi üzerine başlayan tartışmaların bir kenara bırakılması gerektiğini de söyleyen Yapcıoğlu, devlet yapısında paradgima değişikliğine ihtiyaç olduğunu belirtti.

'BİZE GÖRE MİLLET MERKEZDE OLMALIDIR'

Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Yeni bir devlet kuruluyor mu? Kurulmasına ihtiyaç var mı? Bu yeni devlet kurulurken mevcut devlet yıkılıp, onun yerine mi bir devlet kurulacak? Bu tartışmaları bir kenara bırakmamız lazım. Mutlak surette bir paradigma değişikliğine ihtiyaç vardır. Şimdiye kadar devlet hep merkeze alınmıştır, kutsanmıştır. Aslolan devlettir. Ülke devletin toprağı, millet de devletin tebaası olarak muamele görmüştür. Ama aslolan millettir bize göre millet merkezde olmalıdır. Ülke milletin vatanıdır. Devlette o vatan üzerinde milletin kurmuş olduğu bir organizasyondur. Olması gereken budur. Bu yönde bir paradigma değişikliğine mutlak surette ihtiyaç vardır. Şimdiye kadarki devlet hafızası daha önceki devlet paradigmasına uygun olarak milleti sınıflara ayıran, parçalara bölen, milletin önemli bir kısmını da düşman kategorisinde konumlandıran ve bunlara karşı tedbir alınması gerektiğini düşünen bir paranoya ile hareket eden siyasi bir yapıdan bahsediyoruz, eski devletten bahsederken. Bu hal böyle devam edemez."

'BİRİLERİ ISRARLA MESELEYİ ÇARPITMAYA ÇALIŞIYOR'

Müftülüklere nikah kıyma yetkisinin verilmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Yapıcıoğlu, birilerinin ısrarla meseleyi çarpıtmaya çalıştığını söyledi.

Yapıcıoğlu, "Müftülüklere nikah kıyma yetkisine karşı çıkanlar aynı zamanda zinanın suç olmaktan çıkarılmasını da ısrarla savunan kişiler. En azından önemli bir kısmı böyle. Biz öyle inanıyoruz ki, bu yetkiye karşı çıkanlar aslında nikah müessesesinin kendisine karşı çıkıyorlar. Çünkü bu insanların bugüne kadar nikahsız birlikteliklere karşı çıktıklarına şahit olmadık, hatta nikahsız birlikteliklerin suç sayılması ve yasaklanması yönünde bir adım atılıyor olması bu kesimi çok ciddi bir şekilde rahatsız edecektir" dedi.