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Evlilik programları kaldırılıyor mu?

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Evlilik programları kaldırılıyor mu?
RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca’ya nezaket ziyaretinde bulundu. Burada gazetecilere yaptığı açıklamada evlilik programlarıyla ilgili nihai kararın Perşembe gübü yapılacak toplantıda verileceğini söyledi.

Genel Müdür Akarca’ya çalışmaları hakkında bilgi aktaran Yerlikaya, son günlerde sıkça tartışılan konularda önemli değerlendirmelerde de bulundu. Aile kavramının önemine vurgu yapan Yerlikaya, 23 Mart Perşembe günü ulusal TV yetkilileriyle “evlilik programlarının yayından kaldırılması” konusunda görüşeceklerini kaydetti.

“KANALLARIN REYTİNG KAYGISI GÜTMESİ DOĞAL”

Yerlikaya, bu toplantıda ayrıca, TV dizilerinde toplumun ahlak kurallarını kötü yönde etkileyecek unsurlar konusunda da TV yetkililerinin dikkatini çekeceğini belirtti. Yayınlarla ilgili sorunları sektörle diyalog içerisinde çözmeye çalıştıklarının altını çizen Yerlikaya, “kanalların reyting kaygısı gütmelerini doğal karşılıyoruz ancak bunun yanında toplumsal sorumluluğun da göz önünde bulundurulması gerekiyor. Bir programın reytinginin yüksek olması tek başına o programın kalitesinin göstergesi olamaz” dedi.

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