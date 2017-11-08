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Eylem yapan madencilere para cezası

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Eylem yapan madencilere para cezası
Özelleştirmeyi protesto etmek için kendini madene kilitledikten 21 saat sonra eyleme son veren işçilere para cezası kesildi.

TTK'nın Kozlu, Üzülmez, Karadon, Amasra ve Armutçuk müessese müdürlüklerinde çalışan yaklaşık 2 bin işçi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen torba yasa tasarısının, kurumun özelleştirilmesinin önünü açan 58'inci maddesine tepki için maden ocağından çıkmama eylemi yaptı. Madenciler, söz konusu maddenin değiştirileceği açıklaması yapılmasının ardından 21 saat süren eylemi sonlandırdı.

TTK Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı’nca gönderilen ve eylem gerçekleştirilen Kozlu, Üzülmez, Karadon, Armutçuk, Amasra müesseselerinde panoya asılan bildiride, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu’nun, ‘Kanun dışı grev ve lokavt konusu’ ile ilgili 70’inci maddesinde yer alan hükümlere göre eyleme katılan işçilere 944'er TL idari para cezası uygulanacağı ifade edildi.

Eylemle ilgili kurum tarafından hazırlanıp panoya asılan tutanakta, kurum işyerlerinde 6 Kasım günü 24.00-08.00 vardiyasındaki çalışanların kanunsuz grev yaparak yeraltından çıkmadıklarının tespit edildiği belirtildi. Tutanakta, yasa dışı grev ve eyleme katılan işçilerin, çalışmadıkları süreler için ücret ve hafta tatil ücretlerinin ödenmeyeceğine, kanun dışı grev ve eylem nedeniyle işverenin uğrayacağı zararların işçi kuruluşunca veya greve katılan işçiler tarafından karşılanmasının istenileceği belirtildi. Tutanakta ayrıca yasa dışı grev ve eyleme katılanlar, devamına zorlayanlar, teşvik edenlerin, fiilleri daha ağır cezayı gerektirmediği takdirde ağır para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği belirtildi.

SENDİKA: KARAR UYGULANMAYACAK

GMİS'ten yapılan yazılı açıklamada ise idari para cezası duyurusu ile ilgili kurum yöneticileriyle görüşüldüğü ve maden işçilerine para cezası uygulanmasının söz konusu olmadığı belirtildi.

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