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Madenci eylemi 21 saat sonra bitti

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Madenci eylemi 21 saat sonra bitti
Zonguldak'taki özelleştirmeyi protesto eden madencilerin eylemi 21 saat sonra sona erdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı maden ocaklarında çalışan işçiler dün sabah madenden çıkmama kararı aldılar.

Torba Yasa’nın 58. maddesiyle TTK’nın özelleştirileceği iddialarına karşı çıkan yaklaşık 3 bin gece vardiyası işçisi işten çıkmama kararı almıştı. Eylem 21 saatte sona erdi. Ankara’da temaslarını sürdüren GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, maden işçilerine müjdeli haberi vermek üzere Zonguldak’a hareket etti.

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, “Ankara’da görüşmeler tamamlandı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile Zonguldak’a yola çıktık. Ergün bey 06.00 itibariyle gelişmeleri açıklayacak” ifadelerine yer verdi. GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu da TTK Üzülmez Müessesesi’ne gelerek işçilere son gelişmeler hakkında bilgiler verdi.

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