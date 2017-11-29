Bugünkü YENİÇAĞ »

Hakan Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına açıklama

»
Hakan Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına açıklama
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin, "Millete hizmetkar olan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ailesine atılan iftiralar hukuk zemininde ortaya çıkacaktır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları üzerine, "Millete hizmetkar olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, ailesine ve yol arkadaşlarına atılan iftiralar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk zemininde ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Twitter'daki hesabı üzerinden, "Hak yerde kalmaz! Gerçeği inkar edenler eninde sonunda Kılıçdaroğlu gibi ortada kalırlar. Bu durum basit bir siyasi yanılgının ötesindedir. Türkiye'ye siyasi operasyon için Kılıçdaroğlu kullanılmaktadır." şeklinde paylaşımda bulundu.

"Kılıçdaroğlu'nu kimlerin kullandığını en iyi kendisi biliyor. Ana muhalefet liderinin sosyal medyada iftiralarını yayan kaçak FETÖ'cü teröristleri mutlu ettiği ortadadır. Kılıçdaroğlu FETÖ'nün ve Türkiye'yi hizaya getirmek isteyenlerin kuklasıdır." ifadesine yer veren Çavuşoğlu, siyasetin, eline her tutuşturulanla sorumsuzca piyasaya çıkmak anlamına gelmediğini belirtti.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğindeki Büyük Türkiye, yönetilemez duruma düşmüş bir coğrafyada tek güvenli liman olarak dimdik ayaktadır. 15 Temmuz'da tankla tüfekle ülkeyi teslim almaya kalkan hainlere 'dur' demenin bedeli bu iftiralarsa, hainlerden yolumuza gül atmalarını beklemiyoruz. Millete hizmetkar olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, ailesine ve yol arkadaşlarına atılan iftiralar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk zemininde ortaya çıkacaktır.

80 milyonluk bağımsız Türkiye üzerinde Kılıçdaroğlu'nun yalanları üzerinden baskı kurmaya kalkanlar bilsin ki, ABD'deki dava ile koordineli olarak hareket ettirdiğiniz kuklalar bu millet nezdinde hükümsüzdür. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle Türkiye, bağımsızlığını birilerinin ihsanına borçlu bir ülke değildir."

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine CHP'den ilk tepkiErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Belge' yanıtıCHP'den yeni 'Belge' açıklamasıİYİ Parti'den Zarrab açıklaması
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
250 kişilik bürokrat listesi Erdoğan'a sunuldu250 kişilik bürokrat listesi Erdoğan'a sunulduReza Zarrab: "Zafer Çağlayan'a 50 milyon euro rüşvet verdim"Reza Zarrab: "Zafer Çağlayan'a 50 milyon euro rüşvet verdim"Hakan Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına açıklamaHakan Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına açıklamaErdoğan ve Steinmeier arasında önemli görüşmeErdoğan ve Steinmeier arasında önemli görüşmeMHP'de 160 kişi istifa ederek İYİ Parti'ye geçtiMHP'de 160 kişi istifa ederek İYİ Parti'ye geçtiİbrahim Kalın'dan ABD'ye sert tepkiİbrahim Kalın'dan ABD'ye sert tepkiMetin Feyzioğlu'ndan Reza Zarrab çıkışı: "Yapmamız gereken çok önemli bir hamle var"Metin Feyzioğlu'ndan Reza Zarrab çıkışı: "Yapmamız gereken çok önemli bir hamle var"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine CHP'den ilk tepkiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine CHP'den ilk tepkiAKP'li eski vekile FETÖ'den 6 yıl 3 ay ceza!AKP'li eski vekile FETÖ'den 6 yıl 3 ay ceza!Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Belge' yanıtıErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Belge' yanıtı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti