Halaçoğlu: Bu millet sizi de dize getirecek

MHP Kayseri Milletvekili Halaçoğlu, sosyal medya hesabından 'hayırcı'lara yönelik başlatılan yıldırma politikasına çok sert tepki gösterdi. Halaçoğlu, "bu millet 7 düveli dize getirdi. Sizi de dize getirecek" dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Facebook hesabından MHP Genel Başkan Adayları Meral Akşener ve Sinan Oğan'a yapılan operasyonları değerlendirdi.

Ülke içinde Başkanlık sistemine 'hayır' diyen kişierin hain ilan edildiğini savunan Halaçoğlu, "Bu nasıl referandum olacak ki; hayır diyenler şimdiden engelleniyor. Meral Akşener'in Çanakkale'deki konuşması sabote ediliyor, Sinan Oğan'ın üç hilal tvsi kapatılıyor" paylaşımında bulundu.

ÜLKE HER ŞEYE RAĞMEN 'HAYIR' DİYECEK

Bu ne korkudur ki milleti, millete güvenin diyenler sadece evetli bir referanduma götürmeye niyet etmişler. Gerçekten korkun bu milletten. Unutmayın yedi düveli dize getirmişti. Sizi de getirecek ve ülkesine, cumhuriyetine, milli değerlerine, hak ve hukukuna, birliğine, çocuklarının geleceğine ve Türklüğüne sahip çıkacak ve bütün provokasyonlarınıza rağmen bu değerleri için HAYIR diyecek.

Gerçekten korkun bu milletten. Unutmayın yedi düveli dize getirmişti. Sizi de getirecek ve ülkesine, cumhuriyetine, milli değerlerine, hak ve hukukuna, birliğine, çocuklarının geleceğine ve Türklüğüne sahip çıkacak ve bütün provokasyonlarınıza rağmen bu değerleri için HAYIR diyecek"