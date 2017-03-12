Hollanda Başbakanı Rutte'dan yeni açıklama

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, iki ülke arasındaki en önemli sorunun Türkiye'nin Hollanda'daki Türklerden "vatandaşlarımız" diye söz etmesi olduğunu söyledi.

Rutte, “persona non grata” (istenmeyen kişi) ilan edilerek sınır dışı edilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın diplomatik dokunulmazlığa sahip olmadığını ve sınır dışı kararında haklı olduklarını savundu.

Rutte, Pazar sabahı katıldığı bir televizyon programında, Türk bakanlarının Hollanda’da referandum kampanyası yapmasına izin verilmemesi ile gelişen süreci değerlendirdi.

“Yanlış bir filmin içine düştüm. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım” diyen Rutte, olayların çığırından çıkmasını engellemek için yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.

BBC Türkçe’nin haberine göre; sadece Cumartesi günü sekiz kez Başbakan Binali Yıldırım’ı telefonla aradığını anlatan Rutte, en son Pazar sabahı saat 02.00’de Rotterdam’da olayların büyümesi üzerine Türk mevkidaşı ile görüştüğünü belirtti.

Hollanda’nın sağduyulu taraf olacağını vurgulayan Hollanda Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Nazi kalıntısı” suçlamasının kabul edilemez olduğuna işaret etti.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ EN ÖNEMLİ SORUN…

Rutte’ye göre, iki ülke arasındaki en önemli sorun, Türkiye’nin sürekli olarak Hollanda’daki Türklerden “vatandaşlarımız” diye söz etmesi. “Onlar Hollanda vatandaşıdır” diyen Rutte, Hollanda’nın da Türkiye kadar gururlu bir ülke olduğunu söyledi.

Türk hükümet yetkililerinin ağır yaptırım tehdidinin de kabul edilemeyeceğini dile getiren Hollanda Başbakanı, “Biz kendimize şantaj yaptırmayız” dedi.

Başbakan, Bakan Kaya’nın “istenmeyen kişi” ilan edilerek sınır dışı edilmesinin haklı bir davranış olarak değerlendirdi.

Rutte, “Türk hükümetinin iddia ettiği gibi bakan hiçbir diplomatik dokunulmazlığa sahip değildi” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Hollanda’ya iniş izni iptal edilen Bakan Kaya’nın istenmediğinin altını çizen Rutte, buna rağmen Türk bakanın Rotterdam’a gelmekte ısrarcı olduğunu söyledi.

Hollanda Başbakanı, Kaya’nın Rotterdam’a geldikten sonra da değişik yöntemlerle polisi atlatmaya çalıştığını anlattı.

BELEDİYE BAŞKANI’NI TEBRİK ETTİ

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmet Abutalip de, Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosu’nun kendisini kandırmaya çalışarak, “Bakan gelmeyecek" diyerek yalan söylediğini söyledi.

Başbakan Rutte, Bakan Kaya’nın sınırdışı edilmesi nedeniyle Abutalip ve polisin tutumunu överek, teşekkür etti.

Hollanda Başbakanı, Cumartesi akşamı Türk bakanının gelişi sonrası Rotterdam’da yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, “Herkes haddini bilsin” dedi.