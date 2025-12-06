Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Samsunspor Rams Park Arena’da sahne aldı. İlk yarısı Leroy Sane ve Victor Osimhen'in golleriyle 2-0 Galatasaray üstünlüğüyle sonuçlanan maçın ikinci yarısında Samsunspor peş peşe gollerle 2-2 beraberliğe ulaştı. Galatasaray bu gollere son dakikalarda Victor Osimhen'in röveşata golüyle karşılık verdi. Maç ise bu skorla bitti.

MAÇTAN ÇOK BU POZİSYON KONUŞULDU

Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çalarken yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Anıl Usta yaptı. VAR hakemliğini Onur Özütoprak, AVAR hakemliğini Süleyman Özay gerçekleştirdi.

Karşılaşmanın ardından son dakikada Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyon ise son dakikalarda tartışma konusu oldu. Peki Kazımcan Karataş’ın pozisyonuna beIN Trio ve eski hakemler nasıl yorumluyor? İşte hakem yorumları;

BEIN TRİO’DA ÇOĞUNLUK PENALTI KARARI DOĞRU

Bülent Yıldırım:

Baktığım zaman top yakın mı yakın, sağ kolu doğala daha yakın. Mesafe olarak yakın diyorum. Hakem yorumu olduğundan eminim. Topa doğru dönmüş bir oyuncu topa doğru hamle yapan oyuncu, bileği dönmüş şekilde aşağı indirdi. İlk izlediğimde bana devam kararını verdiğinde doğru diye düşünmüştüm ama benim kararım penaltı.

Bahattin Duran:

Ben Güntekin Onay'ın programında izah etmiştim. Bu pozisyonun devam etmesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Sol eline gelse doğal değil zaten. Sağ kolu mümkün olduğunca yakın. Top eline gelince gayri ihtiyari geriye doğru açılıyor. Çok yanıltıcı olabiliyor. Top eliyle vücudu arasında kalıyor. Top eline gelince elini hemen açıyor.

Deniz Çoban:

Hakem eli kapalı gibi bir işaret yaptı. Bu porgramı yapmaya başladığımdan beri anlattım. Bir daha anlatacağım. Nyon'da düzenlenen toplantıda teknik direktörlere sunum yapıyor ve teknik direktörlere soruyor "Penaltı mı değil mi?". Yarısı penaltı, yarısı değil diyor. Oyun kuralları kitabında en çok değişen kural bu pozisyonlar. Bu pozisyonda herkesi ikna edemezsiniz. Oyuncunun o anki pozisyona dair aksiyonu pozisyonu ikna edebiliyor mu? Kol açık diye bir kural yok. Kol açık diye bir yere varamayız. Kazımcan'ın kolları doğal pozisyonda, kollarını kaçıracak bir an yok ve yakın mesafeden top geliyor. VAR'ın bu pozisyonla işi olmaz. Devam kararı doğru.

Oylama sonucunda Deniz Çoban ve Bahattin Duran hakemin kararının doğru olduğu söylerken, Bülent Yıldırım penaltı olduğu yönünde bir değerlendirmede bulundu.

Bein Trio'da pozisyon ile ilgili yapılan oylama sonucu

ESKİ TECRÜBELİ HAKEMLERDEN 'PENALTI' KARARI

Fırat Aydınus:

“Bu pozisyonda da ortalandığında futbolcu ayağını açarken kolunu açması yoruma dayalı. Ben burada son anda Kazımcan’ın refleksif şekilde kolunu açtığını ve elin doğal konumda olmaması gerektiren pozisyondan dolayı penaltı olduğunu söylüyorum."

Erman Toroğlu:

"Son dakikadaki pozisyon net penaltı. Ayıp ve günah. O kadar futbolcunun ekmeğiyle oynamayın. Yapacaksanız yapın, yapmayacaksanız gidin. Hem hakem kör hem VAR kör. Hakem net görüyor, VAR’ın çağırmaması ise çok farklı bir şey."

Bünyamin Gezer:

"Bana göre pozisyon net bir penaltıdır ve VAR'ın devreye girmesi gerekiyordu."