Motosikletli saldırganlar yine iş başında, bu sefer hedeflerinde 74 yaşındaki Zeki Aydın vardı. Evinin önünde saldırıya uğrayan yaşlı adam, 40 yıllık bütün birikimini dövülerek kaybetti. Aydın yetkililerden yardım bekliyor.

Olay, 24 Kasım'da Tavşanlı Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın, yılların birikimi olan altınlarını bozdurmak amacıyla kuyumcuya gitti. İşlemi gerçekleştirmekten vazgeçen Aydın, akşam saatlerinde evine döndü. Aracını garajına park eden ve elindeki çantayla evine yönelen Aydın, kasklı bir şüphelinin saldırısına uğradı.

Boğuşma esnasında motosikletten inen diğer saldırganında olaya dahil olmasıyla kontrolünü kaybeden Aydın yerlerde sürüklenerek darp edildi. Hastanedeki tedavisin ardından şikayetçi olan aydın 40 yıllık birikimini kaybetmenin üzüntüsü içerisinde yetkililerden yardım talep etti.

ÇANTA 8 MİLYON DEĞERİNDE ALTINLA DOLUYDU

Zeki Aydın olay günü yaşananları anlattı:

"Kara yollarından istimlak bedeli olarak elime geçen birikimim vardı. Daha önce kuyumculuk yaptığım için altın işini biliyorum; düştüğü zaman alıyor, yükseldiği zaman satıyorum. Hatta kuyumculara lazım olduğunda onlara da veriyorum. O gün 3-4 kuyumcuya uğradım, iki tanesinde çantadakileri çıkardım. Tezgahta altınları gördüler. Çantada Ata altını, bilezik gibi çeşitlerin olduğu yaklaşık 1 kilo 300 gram civarında altın vardı. Değeri de aşağı yukarı 8 milyon lira civarındaydı."

'METRELERCE SÜRÜKLEDİLER'

Saldırı anını anlatan Aydın, "Arabamla gelip garajıma girdim. Tam evin önüne geldiğimde karşımda genç zannettiğim birini gördüm. Bana adres sorar gibi yaptı ancak kafasında kask olduğu için ve hava karardığı için şüphelendim. Hırsız olduğunu anladığım anda üzerime atlayıp çantama sarıldı. Epey boğuştuk, bağırdım ama çantayı vermedim. O sırada köşede motosikletle bekleyen diğer arkadaşı ona yardıma geldi. İkisi birden bana vurdu, beni 30 metreye yakın sürüklediler. Bu arada ben artık dayanamadım. Sonunda çeke çeke vura vura çantayı elimden alıp siyah bir motosikletle köyün aşağısına doğru kaçtılar" dedi.

'EMEKLERİMİ ZORLA, VURA VURA ALDILAR'

Yaşlı adam, olay sırasında yaralandığını ve hastanede tedavi gördüğünü dile getirerek, gözyaşlarına hakim olamadı. Emeklerinin çalındığını söyleyen Zeki Aydın, "Bu yaşıma geldim, 30-40 senedir çoluğuma çocuğuma, torunlarıma bir faydam olsun diye çalışıp emek verdim. Bir çete gelip emeklerimi zorla ve vura vura aldılar. Gırtlağımın altına bir cisim batırdılar, dikiş atıldı. Vücudumdaki morluklar ve yaralar hala duruyor. Çok mağdur durumdayım. Yetkililere sesleniyorum. Devletimizin imkanlarıyla bu mağduriyetimin giderilmesi için yardım bekliyorum. Lütfen sesimizi duyun" ifadelerini kullandı.