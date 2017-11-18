İçişleri bakanlığı 500 hacker ile sözleşme imzaladı

Türkiye'nin siber ordusu kuruldu. Bakanlık bilişim ve siber suçlarla mücadele için 500 beyaz hacker ile sözleşme imzaladı.

Türkiye, terör ve organize suç örgütleri ile fuhuş, sanal kumar ve çocuğa yönelik şiddetle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor. Teknolojideki gelişmeleri yakından takip eden ve suçla mücadelede teknolojiyi de kullanan İçişleri Bakanlığı, internet aracılığıyla veya internet üzerinden işlenen suçlara karşı yapılanmasını büyük ölçüde tamamladı.

TERÖR MERCEK ALTINDA

Akşam'ın haberine göre: Başta terör olmak üzere, suç örgütlerinin sanal ortamdaki iletişim, örgütlenme ve propaganda faaliyetlerini mercek altına alan İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz ihanet girişiminden önce yıllık 40 bin olan dijital materyalleri inceleme kapasitesini, 10 katın üzerinde artırarak yıllık 420 bine yükseltti. İçişleri Bakanlığı’nın yeni hedefi, sanal ortamda materyal inceleme sayısını yıllık bir milyona çıkarmak.

EMNİYET’E BAĞLI OLACAK

Bu kapsamda uzman kadrosunu genişleten İçişleri Bakanlığı, ‘hacker’ düzeyinde internet birikimine sahip 500 kişiyile sözleşme imzaladı. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapacak olan beyaz hackerlar, terör ve suç örgütleri ile fuhuş, sanal kumar ve çocuk istismarcılarını sanal ortamda takip edip ortaya çıkaracak.

11 FARKLI SUÇA İLİŞKİN İZLEME

Hızlı Veri İnceleme Merkezleri’nde, başta terör olmak üzere 11 farklı suça ilişkin yakın takip sürüyor. Terör örgütlerinin şifreli haberleşmeleri de, beyaz hackerlar tarafından deşifre edilerek, olası saldırılar gerçekleşmeden engelleniyor ve örgütler çökertiliyor.

HAYVANLARA ŞİDDET TAKİPTE

Siber saldırıların ve terör eylemlerinin engellenmesi amacıyla oluşturulan ve sadece iki ilde bulunan “Hızlı Veri İnceleme Merkezi” sayısı da artırıldı. Toplam 24 ilde faaliyete geçen merkezlerde görev yapan teknik personel, sanal ortamda non-stop tarama yapacak.

MASAK’LA ORTAK ÇALIŞMA

İnternet üzerinden mücadele edilen bir diğer konu ise yasa dışı bahis oyunları. Onlarca kişinin dolandırıldığı uygulama için İçişleri ekipleri, MASAK ekipleri ile ortaklaşa çalışıyor. Sanal dünya üzerinden para trafikleri yakından takip ediliyor. Yine devlet büyüklerine hakaret, Türk halkına ve dini değerlere hakaret gibi eylemler de ekiplerin takibinde sosyal medya üzerinden ve video paylaşım siteleri üzerinden bu tür eylemler tek tek inceleniyor.