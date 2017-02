İsmet Özel'den 'hayır' sinyali

Şair İsmet Özel, referandumda 'hayır' diyeceğinin sinyalini verdi ve 'evet' kampanyasını yürütenlere ağır ifadelerle yüklendi.

İslamcı camianın yakından takip ettiği eski Milli Gazete yazarı ve İstiklal Marşı Derneği Başkanı İsmet Özel, Başkanlık referandumunda nasıl tavır alacağının sinyalini verdi.

İstiklal Marşı Derneği’nin internet sitesinde yazdığı yazıda “Güçlü bir hayır kampanyasına hayır veya büyük taşta kırmak kılıcını ve beklemek öldürülmeği en derin köşesine çekilip evinin” başlığını atan Özel referandumda hayır diyeceği sinyali verdi ancak güçlü bir hayır kampanyası yapılmasının evetçilere mazlum mevkiyi hediye etmek olacağını yazdı.

Özel, "evet" kampanyasını yürütenler için şu ağır ifadeleri kullandı:

"Eğer bu muktedir aileler kampı fırsat bulup da güçlü bir hayır kampanyası yürütecek olursa evetçilere bir mazlum mevkii hediye etmiş olacak. Mazlum mevkiinin getirimine talip olanlar Dünya Sistemi’ne Türk topraklarının küfr hâkimiyetine halel getirmeyecek forma sokulma sözü vermiş olanlardır."

“DÜNYA İÇİN BİR NUMUNE DOĞMUŞ OLACAKTI”

Yazısında “Dünya siyasi haritasında SSCB yer alırken Türk vatanının mümtaz vasfına atıfta bulunma kolaylığı vardı. Zira siyaseten dünyayı üçe bölenler tasniflerinin bir yerine Türk vatanını iliştiremiyorlardı. Türkeli ne kapitalizme metropol alan temin eden birinci dünyanın, ne kapitalizm karşısında hasm-ı câli rolü oynamak üzere icat edilmiş Sovyet peyklerinin ve ne de kapitalizme kan veren periferinin bir parçasıydı” diyen Özel “Birinci, ikinci, üçüncü dünya Türkeli’ni ne içine alabiliyor, ne de dışında tutabiliyordu. Anlam arayanlar Türkeli’nin hem görünen, hem görünmeyen gücü karşısında çaresizdi. Türk vatanı eğer kendi selâmeti için elverişli yolu benimseme tavrı içine girerse bütün dünya için bir numune doğmuş olacaktı” ifadelerini kullandı.

“MÜSLÜMAN NUMARASI YAPARAK PARSA TOPLAMIŞ OLANLAR…”

Şair İsmet Özel yazısının devamında referandumla ilgili şunları yazdı:

Binaenaleyh melanet 12 Eylül 1980 akabinde Müslüman numarası yaparak parsa toplamış olanlardan geliyor. Her boydan, her boyadan kâfir gün be gün Müslümanların Müslümanlar eliyle ölüme sürüklenmesinden kâr temin etmekle kalmıyor depolarına köleleştirdikleri hafızasız ve tahayyül kudretiyle tanışmamış yeni nesiller dolduruyor. Şiire dirsek çevrildiği için benim ellerim böğrümde. Çevremde ne kılıcımı kırmağa müsait büyüklükte bir taş kaldı, ne de öldürülmeği beklememe el verecek derinlikte odam var.