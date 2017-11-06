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İYİ Partili vekiller maden işçilerine desteğe gidiyor

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İYİ Partili vekiller maden işçilerine desteğe gidiyor
İYİ Partili milletvekilleri, Zonguldak'ta 'madenden çıkmama' eylemi yapan maden işçilerine desteğe gidecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen torba yasa tasarısının, ‘TTK ile Türkiye Kömür İşletmeleri, uhdelerinde bulunan maden ruhsat sahalarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir’ şeklindeki 58’inci maddesi maden işçilerinin tepkisi çekmişti.

Madenciler, bugün de tasarıya tepki için maden ocağından çıkmama eylemi başlattı. Kuruma bağlı müessese müdürlüklerine ait maden ocaklarında gece 24.00-08.00 vardiyasında çalışan işçiler, sabah mesaileri bitmesine rağmen yer üstüne çıkmadı.

Gündüz 08.00.16.00 vardiyası için iş yerlerine giden madenciler, arkadaşlarının yukarıya çıkmaması üzerine ocak önünde beklemeye başladı.

İYİ PARTİ DESTEĞE GİDİYOR

Vaziyet'in haberine göre; İYİ Partili milletvekilleri, yer altında eylem yapan maden işçilerine destek vermek üzere Zonguldak'a gitme kararı aldı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İYİ Parti'nin kurucu üyelerinden ve Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Mustafa Veysel Güldoğan, "İYİ Parti milletvekilleri madenden çıkmayarak eylem yapan işçilere destek olmak için yarın Zonguldak'a gidiyor" ifadelerini kullandı. 

İYİ Partili vekillerin yarın 13.00'te Genel Maden-İş sendikasını ziyaret edeceği, ondan sonra eylem alanına giderek maden işçilerine destek olacakları öğrenildi.

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