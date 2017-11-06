Aytun Çıray İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Akşener önderliğinde toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan parti sözcüsü Aytun Çıray, İYİ Parti'nin oy oranının yüzde 20'lerde olduğunu söyledi.

Bünyamin ÖZTÜRK / ANKARA

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da bulunan Atlı Otel'de partisinin Başkanlık Divanını topladı.

Toplantı öncesi gazetecilerin, "2019 seçimlerinde AKP ve MHP ittifakı için yasal düzenleme yapılacağı öne sürülüyor. AKP-MHP ya da CHP- İYİ Parti gibi bir ittifak. Sizler nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklinde yönelttiği soruya yanıt veren Meral Akşener, "Bilmiyorum, görmeden bir şey söylemek mümkün değil. Şimdi Başkanlık Divanı toplantımızı yapacağız. Sonrası Genel Sekreterimiz sizlere açıklama yapacak" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bir saat süren toplantı sonrası Parti Sözcüsü İzmir Milletvekili Aytun Çıray açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti olarak Türkiye'nin içinden geçtiği sorunların masaya yatırdıklarını ifade eden Parti Sözcüsü Aytun Çıray, şöyle devam etti:

"TERÖR VE EKONOMİ KONUSUNDA ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

"İyi Parti Başkanlık Divanı, Türkiye'nin önde sorunlarının başında işsizlik, enflasyon ve terör meselesi olduğu konusunda hem fikir oldu. İyi Parti Türkiye'nin ekonomi yönetimine zaman içerisinde bazı uyarıları zaman içerisinde yapacaktır. Aynı zamanda terörün önlenmesi konusunda da üzerine düşen ne varsa bu konuda da her türlü katkıyı vermeye hazırdır. Bu konuda fikirlerimizi de zaman içerisinde kamuoyu ile paylaşacağız."

Enflasyon çift haneli rakamlara gelindiği hatırlatan Çıray, "Enflasyonun artması demek gelir dağılımında ki adaletsizliğin artması demektir. Bu durum da bir nevi kul hakkının yenmesidir" diye konuştu.

"MEZHEPÇİ POLİTİKALAR FAYDASIZDIR"

TEOG'un yerine getirilen yeni sistemi eleştiren Çıray, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın okulları nitelikli ve niteliksiz olarak ayırmasının bir itiraf olduğunu belirtti. Türk dış politikasına ilişkin açıklamalarda da bulunan Çıray şunları kaydetti: "Türk dış politikasının 'Yurtta sulh Cihanda sulh' ilkesini 'pasifist bir dış politika anlayışı' olarak değerlendiren AKP hükümetlerinin mezhepçi dış politika zihniyetleri nedeniyle dış siyasetimiz milli ve faydacı olma vasfını yitirmiştir. AKP iktidarları öncesinde Türkiye'ye bütün dünyada ağırlık kazandıran güç anayasal bir laik ve hukuk devleti olmasının yanı sıra, saat başı değişmeyen ciddi dış politik uygulamalarıdır."

İYİ Parti olarak Türkiye'nin milli bir dış politikaya ihtiyacı olduğunu bildiren Çıray "Doğru bir milli dış politika olabilmesi için Türkiye'nin ekonomik reformlara ihtiyacı olduğunu ekonomide güçlü bir ülkeye uluslararası müdahalelerinde yapılamayacağını söylüyoruz. AKP'nin yürüttüğü dış politika Türkiye'nin millî çıkarlarına aykırıdır diye düşünüyoruz" dedi.

"OY ORANIMIZ YÜZDE 20 CİVARINDA"

Araştırma şirketi tarafından brifing aldıklarını belirten Çıray, İYİ Parti'nin oy oranın yüzde 20'lerde olduğuna dikkat çekti.

Çıray, sözlerini şöyle tamamladı:

"İYİ Parti inanılmaz bir yükselişte olduğunu ifade etmek istiyoruz. Anketler yapıldığında henüz İYİ parti kuruluşunu tamamlamamış Meral Akşener'in partisi diye sorulmuştu. Şu an yapılan araştırmalara göre oy oranımız yüzde 20 oranında. Bundan sonra faaliyetlerimizle daha çok görünür hale geleceğiz, tanınırlık oranımız daha çok aratacaktır. Bu büyük bir ivmedir.

"ASIL METAL YORGUNLUĞU OLAN CUMHURBAŞKANIDIR"

Belki de Türk siyasi tarihinde kurulduğu gün yüzde 20'leri gören ilk partidir diyebiliriz. AKP'nin metal yorgunluğu adı altında temizlik yapması oy oranın düşmesi ile alakalı yeni bir taktik strateji olduğunu belirtmek isterim. Esasen bize göre asıl metal yorgunluğu olan Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Milletimiz öncelikle liderlerin metal yorgunluğuna bakar."