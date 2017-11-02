İYİ Partililer Kutlu Şehir Ahlat’ı Paylaşıyor

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2 Kasım’da Anadolu turuna başlaması ile İYİ Partililer gözlerini Ahlat’a dikti.

Türklerin Anadolu’daki bin yıllık izlerini taşıyan, bin Yıllık Türk tarihine şahitlik eden Ahlat’ın tanıtım klibi ise sosyal medyada İYİ Partililer’in ilgi odağı oldu.

Ahlat Kaymakamlığı tarafından hazırlanan tanıtım filminde “Ben Anadolu’nun Türklere açıldığı kapı,24 Oğuz boyunun otağının kurulduğu yerim, Kubbet-ül İslam ünvanına sahip üç şehirden biriyim,ben evliyalar alperenler diyarı Ahlat’ım.Anadoluyu bize yurt yapan yiğitlerin yattığı,Türk'ün tarihini yeniden yazanların diyarıyım.” sözleriyle Ahlat'ın Türk tarihi açısından önemine dikkat çekiliyor