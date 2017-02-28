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Kılıçdaroğlu: “Suriyeliler için referanduma gitmeye var mısınız”

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Kılıçdaroğlu: “Suriyeliler için referanduma gitmeye var mısınız”
CHP lideri Kılıçaroğlu, partisinin grup toplantısında Suriyelilere vatandaşlık verilmesine tepki gösterdi. Hükümete çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, “Suriyeliler için referanduma gitmeye, millete sormaya var mısınız” diye sordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Suriyeli mülteciler konusunda değindi. Suriyelilere vatandaşlık verilmesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, en az 4 milyon olan Suriyelilere ne hakla vatandaşlık veriliyor. Her fırsatta millete soralım diyorsunuz. Buyrun Suriyeliler konusunu referanduma götürelim, bakalım vatandaşlar ne diyecek."

Kılıçaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

EN AZ 4 MİLYON SURİYELİ VAR

Türkiye'de önce 1 milyon dediler, sonra 2,5 milyon dediler, bir baktık 3 milyon diyorlar... Suriyeli sayısını tam olarak bilen yok. Ama tespitlerimize göre en az 4 milyon Suriyeli mülteci var ülkemizde.

Bizim çocuklarımız gençlerimiz Suriye için Suriye’de şehit oluyorlar. Onların gençleri Türkiye’de nasıl oluyor bu? Üstelik iş bulup çalışıyorlar. Bizim çocuklarımız işsiz… Onlar düşük ücretle çalışıyor. İşsiz genç arkadaşım bu düzene “hayır” demeyecek misin, tepki göstermeyecek misin?

Suriyeliler gelmiş olabilirler, savaştan kaçmış olabilirler, hiçbir itirazım yok. Kamplarda durabilirler, yemeklerini verelim, aşlarını verelim ama 81 ile yayılmış durumdalar.

Esnafın yanında dükkân açıyorlar, vergi vermiyorlar. Nerede rekabet?

NE HAKLA VATANDAŞLIK VERİYORSUN

Şimdi diyorlar ki Suriyeliler vatandaşlık hakkı verilecek. İnsaf kardeşim insaf… Hangi hakla sen bu vatandaşlığı verelim. Madem öyle gelin Suriyeliler için referanduma gidelim. Milletten korkmayın.

36 milyar TL, eski parayla 36 kat trilyon harcandı Suriyelilere… Suriyeli eczaneye gider, hastaneye gider para ödemez, bizim vatandaşımız para öder. Kendi ülkemizde ikinci sınıf vatandaş olduk. Vatandaşlar bu düzene “hayır” demeyecek misiniz?

ANADOLU ÇOCUKLARI ÖLECEK, BEYLERİN ÇOCUKLARI DOLAR İSTİFLEYECEK

Şimdi tutturmuşlar Rakka’ya gideceğiz. Madem öyle referanduma gidelim. Anadolu’nun gariban çocukları gidip Rakka’da şehit düşecek, beylerin çocukları İstanbul’da dolarları, paraları istifleyecek.

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