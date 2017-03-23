Kendinize gelin Allahsız Fransızlar!

Tabii Fransızların Allah'ı olmadığı için İçişleri Bakanı Le Roux istifa etti!..

Mevzu şu: Le Roux, kızlarını 2009-2016 yıllarında, tatiller ve hafta sonu dönemlerinde çalıştırmak üzere danışman statüsünde işe aldırmış... Kızlara bu süre zarfında ücret olarak 55 bin Euro ödenmiş...

Halbuki bizde 'akrabayı koruyup kollama' hükmü çarpıtılmış, neredeyse Allah'ın emri gibi sunularak 'torpilin ilahî gerekçesi' gibi savunulmuştu...

AKP'nin 'sönmeyen yıldızları'ndan Mehmet Metiner'e bir televizyon programında dayısının oğlunun Adıyaman Sincik Millî Eğitim Müdürü olarak nasıl atandığı sorulmuştu...

Ona göre atamaları Vali yapıyordu ama mevzuyu Allah'a bağlamadan da edemiyordu... Şöyle savunmuştu uygulamayı: "Akraba olduğu için atanma olmaz ama şunu da söyleyeyim; biz inançlı insanlarız değil mi; cuma namazına gittiğimizde her hafta hutbede ne okunur; 'akrabalarını koru kolla' der..."

Sunucu şaşkınlıkla "O zaman sizin yaptığınız bu? Öyle mi oluyor?" deyince Metiner gayret rahat ve sunucuyu da neredeyse 'münkir' pozisyonuna sokacak biçimde şu cevabı veriyordu: "Vallahi sen Allah'ın ayetine bile karşı geliyorsan ben sana ne diyeyim..."

Onun için bu yazının ilk cümlesi "Tabii Fransızların Allah'ı olmadığı için İçişleri Bakanı Le Roux istifa etti" şeklinde...

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Ne trajik bir durum değil mi? Torpili adam kayırmayı âyetle açıklayarak 'suç'u dinin bir emri gibi sunan, sürekli adâleti emretmiş Allah'tan referans çıkarmaya çalışarak dini de töhmet altına sokmaktan çekinmeyen kişi hâlâ bu ülkede milletvekili ve üstelik ekran yüzü!..

İşsizlik resmi rakamlara göre yüzde 12.7'ye yükselmişken, dağ gibi gençler mülâkatları geçebilmek için beş para etmez particilerden torpil bulmaya zorlanıp, kapılarda bekletilirken yaşanan gerçekler bunlar...

Akrabayı bu çeşit koruyup kollama, 'münferit hadise' değil, tamamen sistem meselesi ve son derece bulaşıcı... Hısım hısımı kollamayacak da kimi kollayacak değil mi? Akrabalar birbirleriyle dayanışmayacaklar da kimlerle dayanışacaklar?

Geçenlerde ortaya çıktı... Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in devlet işlerinde mutlaka değerlendirilmesi gereken bir 'dünür'ü var... Tesadüf o ki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın da devlet işlerinde mutlaka değerlendirilmesi gereken bir 'ağabey'i var...

Mesele kesinlikle akraba meselesi değil! Bunlardan yararlanmazsa kaybeden taraf devlet olacak!.. O zaman devlet için, millet için, bayrak için açılsın kapılar!..

Tarımcı Bakan'ın dünürü Bilimci Bakan'ın yanına Genel Müdür oldu... Kontra gecikmedi, Bilimci Bakan'ın ağabeyi de Tarımcı Bakan'ın yanına Müsteşar Yardımcısı oldu...

Eşzamanlı dayanışma güzel olmasına güzeldi de Fransız İçişleri Bakanı'nın küstahça istifayı bu zamanlamayla gerçekleştirmesi, 'akrabayı koruma kollama' hareketini zedeleme amaçlı 'uluslararası komplo'ydu galiba!..

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Güvenlik soruşturmasının 6 ayda geldiği, bazen kargonun bir haftada ulaştığı, devlet dairesindeki imzanın ilgili birimden makama bir haftada gittiği bir ülkede, 'ağabey' olup, toplam bir hafta Daire Başkanlığı'nda gösterilen 'üstün hizmet'ten sonra Müsteşar Yardımcısı olarak atanabilmek tam bir başarı hikâyesi!..

Mülâkatlarda ezildiğini iddia eden milyonlarca genç bu başarı hikâyelerini görmeli ve ibret almalı!.. Nazar etmeyecekler, çalışınca olduğunu bilecekler!..

Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk yıllardır çırpınıyor mülâkat sistemindeki adâletsizlikle ilgili... "Kul hakkıdır" diyerek isyan ediyor... Muhataplar ise 'kul hakkı'nı 'akraba kulun mutlak hakkı' olarak görüyor!..

"Akraba olduğu için atanma olmaz ama şunu da söyleyeyim; biz inançlı insanlarız değil mi; cuma namazına gittiğimizde her hafta hutbede ne okunur; 'akrabalarını koru kolla' der..." derken ne rahatlar değil mi?

Karşı çıktığınızda "Vallahi sen Allah'ın ayetine bile karşı geliyorsan ben sana ne diyeyim..." diyen bir pişkinliğe neyi nasıl anlatacaksınız? Anlatamayız, bari atasözüyle bir ilâve yapalım da tam olsun: "Malda koyun, insanda kayın sevilir..."

Hâl böyle olduktan sonra kimse "Dindarlık niye prestij kaybediyor?" diye merak etmesin... Sonuç varsa, bilmeliyiz ki o sonucu doğuran sebepler var...