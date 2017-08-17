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Kerkük'teki paçavralar indiriliyor

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Kerkük'teki paçavralar indiriliyor
Peşmerge başı Barzani’nin Kerkük’teki resmi devlet binalarına zorla astırdığı sözde Kürdistan bayrakları mahkeme kararıyla indirildi.

Barzani’nin Türkiye’ye geldiğinde havalimanlarında göndere çekilen ve “Irak anayasasına göre böyle bir bölge ve bayrak var” savunması yapılan sözde bayrakla ilgili çok önemli bir karar verildi.

Bir süre önce Barzani tarafından Kerkük’teki devlet binalarına asılan sözde Kürdistan bayrakları, Irak İdare Mahkemesi’nin kararıyla indiriliyor.

Irak İdare Mahkemesi bayrakların asılmasının anayasaya aykırı olan kararında şu ifadelere yer verildi:

"Kerkük İl Meclisi Başkanı Rebivar Talabani tarafından 30 Mart 2017'de imzalanan, kentteki hükümet binaları üzerinde Irak bayrağının yanında IKBY bayrağının göndere çekilmesi kararı anayasaya aykırıdır"

KARAR KERKÜK İL MECLİSİ’NDE ALINMIŞTI

Kerkük İl Meclisi'nde mart ayında Türkmen ve Arap üyelerin boykot ettiği oturumda kentteki kamu binalarına Irak bayrağının yanında sözde Kürdistan bayrağının asılması kararı kabul edilmişti.

Kararın anayasaya aykırı olduğunu belirten Türkmenler ve Araplar, Kerkük İl Meclisi Başkanı Talabani hakkında dava açarak konuyu mahkemeye taşımıştı.

Kerkük İl Meclisi'nde Kürtlerin 26, Türkmenlerin 9, Arapların ise 6 üyesi bulunuyor.

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