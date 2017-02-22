Kıbrıs'ta Türk tarafı görüşmeye katılmayacak

Rum lider Nikos Anastasiadis'in geçtiğimiz hafta KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmesinde kapıyı vurup, masayı terk etmesinin ardından Kıbrıs'ta çözüm için yürütülen müzakereler durdu.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Rum tarafının Enosis kararına ilişkin geri adım atmadığı gerekçesiyle yarınki liderler toplantısına katılmayacağı açıklandı.



Bir önceki toplantı, Rum lider Nikos Anastasiadis'in salonu terk etmesiyle son bulmuştu. Ancak Rum lider Nikos Anastasiadis olay sonrası yaptığı açıklamada müzakare masasını terk etmediğini, sadece ara vermek için dışarı çıktığını savunmuştu.