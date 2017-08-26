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Koray Aydın'dan o iddialara çok sert tepki

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Koray Aydın'dan o iddialara çok sert tepki
Siyasete 'Yeni Parti'de Akşener'le devam edecek olan Koray Aydın, Abdüllatif Şener'le ilgili iddialara çok sert tepki gösterdi.

Ankara'da Meral Akşener'le birlikte basın toplantısı düzenleyen Koray Aydın, siyasete Akşener'in önderliğinde kurulacak 'Yeni Parti'de devam edeceğini duyurmuştu.

'Yeni Parti'nin teşkilatlanmasından sorumlu olacağını açıklayan Aydın, basında çıkan Abdüllatif Şener'le ilgili iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi.

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Aydın, Akşener'in 'Yeni Parti'ye Abdüllatif Şener'i de davet ettiğini fakat kendisinin bu teklife karşı çıktığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Yapılan gerçek dışı haberlerle 'Yeni Parti'ye zarar verilmeye çalışıldığını söyleyen Koray Aydın, şu ifadeleri kullandı:

Bir takım medya organlarında yeni kurulmakta olan partimizin kadrosu ve kurucular kurulu hakkında spekülasyonlar yapılmakta.

Bir basın organında Sayın Akşener tarafından Sayın Abdüllatif Şener'e bir teklif götürüldüğü ve benim karşı çıktığım ifade edilmiş.

Bu gibi haberler asla gerçeği yansıtmamaktadır.

Son derece şeffaf bir ortamda,ortak bir akılla yürüttüğümüz sürecin benzeri gerçek dışı haberlerle sekteye uğramasına müsade etmeyeceğiz.

Partimizin kadrolarını zamanı geldiğinde bütün vatandaşlarımız birinci ağızdan öğrenecektir.

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