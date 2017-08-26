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MHP kongresinde AKP'li Başkan!

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MHP kongresinde AKP'li Başkan!
MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, MHP Kadirli İlçe Başkanlığının Belediye Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde düzenlenen 12. olağan kongresine katıldı. MHP kongresinde AKP İlçe Başkanı Mustafa Büyükbozdoğan'ın da hazır bulunması dikkat çekti.

MHP Kadirli İlçe Başkanlığının Belediye Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde düzenlenen 12. olağan kongresine katılan Ayhan, dünyada, bölgede ve çevrede güç dinamiklerinin değiştiğini, birtakım problemlerin ortaya çıktığını söyledi. 
Ayhan, komşu ülkelerde yaşanan olayların Türkiye'ye yansınması, siyasi partilerin dizayn edilmesi ve sonuçlanmasının problemler getirdiğini vurguladı. 

Ülkenin zor bir dönemden geçtiğinin, birlik beraberliğin büyük önem kazandığının altını çizen Ayhan, şöyle konuştu: 

"Türkiye'ye komşu ülkelerde artan jeopolitik riskler daha dikkatli hareket edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Bulunduğumuz bölge bataklık haline gelmiş, ayağınızı bastığınız zaman kiminle dost kiminle müttefik olduğunuzu bilemez bir haldeyiz.

Bu coğrafyada meydana gelen olaylar Türkiye Cumhuriyeti'ni de sıkıntıya sokar hale gelmiştir. Beka meselesini ortaya çıkarmıştır. Ülkelerin dizaynı söz konusu. Bunu açık ve net şekilde diğer ülkelerin yöneticileri söylüyor. Türkiye'yi, bölgeyi ve Türk-İslam coğrafyasını bu badireden zararsız, en az hasarla alıp çıkarmamız lazım." 

"15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİ DEVLET BAHÇELİ ENGELLEDİ"

Ayhan, Türkiye Cumhuriyeti'ni istila amacıyla 15 Temmuz gecesi yapılan kalkışmanın, Devlet Bahçeli'nin parti genel merkezine gelmesiyle önlendiğini belirterek, "Kim ne derse desin MHP, 15 Temmuz'da varlığını göstererek, Türkiye Cumhuriyeti için varlığını göstermiş, ülkenin geleceğini kurtarmıştır." dedi. 

MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, MHP İl Başkanı Fahri Kuyulu, AKP İlçe Başkanı Mustafa Büyükbozdoğan ve partililerin de izlediği kongreye tek aday olarak katılan mevcut başkan Mehmet Akif Ortak, göreve yeniden seçildi.

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