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Koray Aydın'dan önemli açıklama!

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Koray Aydın'dan önemli açıklama!
Yeni partiye katılıp katılmayacağı merak konusu olan Koray Aydın, önümüzdeki günlerde basın toplantısı yapacağını duyurdu.

Meral Akşener'in ekin ayının sonunda kurmayı planladığı yeni partiye katılacağına dair iddiaların ardından Koray Aydın basın açıklaması yapacağını belirtti.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklamada bulunan Aydın, "Ülkemizin ve milletimizin geleceği hakkında düşüncelerimizi ve alacağımız tavırları açıklayacağım basın toplantısına davetlisiniz" ifadelerini kullandı.

Aydın,  22 Ağustos Salı günü saat 10:30'da Ankara Swissotel'de basın açıklaması yapacak.

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