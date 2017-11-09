Lozan'ın gizli maddeleri bir açıklansın da!

Yine bir gün bizim mahalle kahvehanesinde okey oynuyoruz… Elim bitmiş, okeye dönüyorum… Tam da o sırada yancılardan bir gardaşımız "Dövizi bozdurup, oyunu bozduracaktık hani?" demesin mi?

Ne yalan söyleyeyim çok utandım… Allah var, kendimi çok kötü hissettim… Sanki vergi kaçırmak için Malta'da kurduğum off-shore şirketim ortaya çıkmış, milyonlarca Amerikan Dolarlarımı herkes öğrenmiş de rezil olmuşum gibi yani…

Neticede vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, ben de sessiz kalamazdım… Sonra aldım yanıma "Makbuzu getir, dürümü götür" kampanyası yapan kebapçıyla, 250 Dolar bozduranı bedava tıraş eden berberi, beraberce dövizciye gittik, parayı bozdurduk…

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Bir gazetemizdeki şu haber beni çok derinden etkilemişti: "Dolar oyununa halk tokadı: Türkiye'nin 2023 hedeflerine ilerleyişini yargı kumpaslarıyla, sokak kalkışmalarıyla, son olarak ise darbe girişimiyle durduramayan karanlık odaklar, ekonomiyi zayıflatmak için harekete geçti. Ancak bu kirli oyunu da boşa çıkaran vatandaş, tercihini Türk Lirası'ndan yana kullandı. Gazetemizin, 'Boz doları' çağrısı, Türkiye'nin dört bir yanından karşılık buldu. Vatandaşlar döviz bürolarına akın etti…"

Neyse ki o 'karanlık odaklar' da ortaya çıktı… Biz vatandaş olarak kirli oyunları boşa çıkarırken, ekonomimiz zayıflatmak isteyen Cehape zihniyeti meğer vergi vermemek için gâvur ellerinde şirketler kurup, döviz kaydırıyormuş…

Zaten ben bunların askerlik yapmamasından, oğul, yeğen, torun-tombalak askerlikten kaçmalarından, çürük raporu için işporta kurmalarından hep şüpheleniyordum, şimdi her şey ayan beyan ortada…

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Biz yer miyiz ulan bu oyunları? Şunun şurasında Lozan'ın gizli maddelerinin açıklanmasına 5-6 sene kaldı… Hakikatler tek tek ortaya çıkacak, bakalım o zaman kim hangi deliğe kaçacak?

Sırp kardeşlerimizden canlı et bile alamıyorduk eskiden… Şimdi masaya yumruğu koyduk, Lozan'ı Allah'ın izniyle deldik… Etin besmelesi de arkadan geliyor inşallah…

O Lozan yüzünden Haliç'teki altınları bile çıkaramadık… Ürettiğimiz saman içerideki sığırlara yetmiyor kardeşim… Yani o denli sığır patlaması var… Biz de ne yaptık? Elimizi kolumuzu bağlayan Lozan'ı bir daha deldik ve Bulgaristan'dan saman getirtiyoruz…

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"Fetö'nün devlete sızdığına kargalar bile güler" demişti ya yine 'Cehape zihniyeti'ne mensup Başbakan Yardımcısı!.. O kargalar hâlâ gülüyor mu bilmiyorum ama onlarla havada kapışacağız… Önümüzdeki seçimlere, o olmazsa ondan sonraki seçimlere, o da olmazsa mutlaka bir seçime yetişecek olan yerli uçağımız o kargalarla havada hesaplaşacak… O zaman göreceğiz kim kime gülecek?

Şu anda milletten gizliyorlar ama bizim köy derneğinde duydum… Alman sanayisi çökmek üzere… Nasıl bizim üçüncü havalimanının adı bile Almanların havayolu şirketi Air Berlin'i iflas ettirdiyse, bizim otomobil hamlemiz herifleri perişan etti…

Mercedes, otomotiv işinden çekilip, düdüklü tencere sektöründe tutunmayı düşünüyormuş… BMW zaten şansını leblebi işinde deneme kararı almıştı… Ford, primlerinin düzgün yatırdığı için hak ettiği emekli hayatına geçiyor… Audi ve Wolksvagen ise bu kara günleri çoktan gördükleri için birleşmişler ve Berlin'de kebapçı dükkânı açmaya karar vermişlerdi…

Deutshce Bank'a gelince insanın içi parçalanıyor dramdan… O çoktan çökmüştü… Bizden aldığı düşük faizli borçlarla Almanya'da tefecilik yapıyor…

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Allah devletimize, milletimize zeval vermesin… Bizim ömrümüzden alsın, bayrağımızı ofşor-mofşor demeden taaa Maltalarda, Hollandalarda, Panamalarda dalgalandıran büyüklerimize ve onların değerli çocuklarına eklesin…

Ben şimdi okeye dönmeye devam edeyim müsaadenizle… Yayını mahalle kahvesinden yapıyorum… İnternet cigabaytım da bitmek üzere… O yüzden kesmek mecburiyetindeyim… Cigabaytımızı kısıtlayan Lozan'ın gizli maddeleri bir açıklansın, işte o zaman sınırsız internete kavuşacağım… Sizi daha çok ve kesintisiz aydınlatacağım…