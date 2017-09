Özdağ'dan çarpıcı Yeni Parti açıklaması

Yeni Parti ve gündeme dair açıklamlarda bulunan Ümit Özdağ, parti kurulmadan ortaya atılan FETÖ iddiaları için, ""Bize FETÖ'cü demek siyasi ahlaksızlığın zirvesidir" dedi.

Meral Akşener Genel Başkanlığında kurulmasına sayılı günler kalan “yeni parti” ile ilgili Sözcü'den Nil Soysal'ın sorularını yanıtlayan Bağımsız Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, parti adı üzerinde çalışmaların hala devam ettiğini söyledi. Yeni partinin henüz kurulmadan FETÖ destekliyor iddialarının ortaya atıldığını belirten Özdağ, "Bize FETÖ'cü demek siyasi ahlaksızlığın zirvesidir. FETÖ son bin senelik tarihimizdeki en büyük iç düşmandır. FETÖ ile mücadele AKP'ye, yani eski ortağına emanet edilemez" diye konuştu. Özdağ "İktidara geldiğinizde ilk icraatınız ne olacak?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: Saray, yeni kurulacak bir üniversiteye kampüs olarak verilecek. Cumhurbaşkanı'na ait 13 uçak satılacak. Sayın Akşener, Atatürk'ün mirası olan Köşk'te kalacak. Bütün israfa sert ve kesin bir şekilde son verilecek. Devlette tasarruf ana ilke olacak. Sonra üretim ekonomisi başlayacak.

Partinizin kuruluşunun açıklanması yaklaşıyor. Nasıl bir kurucular kurulu ve nasıl bir program olacak?



Değişimi temsil eden bir kurucular kurulu ve bir program ile geliyoruz. Partimizin önündeki en büyük iki mesele; ayrıştırılmaya, hatta düşmanlaştırılmaya çalışılan halkımıza tek bir millet ve kardeş olduğunu hatırlatmak ve son 14 senede tahrip edilen devlet kurumlarını onarmak olacak. Komşu ülkelerde önce halklar ayrıştırıldı, sonra ülkeler parçalanma sürecine sokuldu. Halkımızın ayrıştırılması ve devletimizin ayağa düşürülmesine izin vermeyeceğiz. Halkların ayrıştığı ülkeler, Irak, Suriye, Yemen ve Libya'ya dönüyor. Ayrışmayacağız. Bu düşmanlaşma ve ayrışma korkusu, hem yurtdışına göçü, hem de yurt içinde göçü tetiklemiş durumda. İran'da Humeyni devrimi sonrasında gerçekleşen dış göç benzeri bir süreci yaşamaya başladık. Türkler dünyada yurtdışında en fazla ev satın alan dördüncü millet oldu. İmkanı olan kaçıyor veya kaçacağı evi alıyor. Biz kimsenin kimseye tahakküm ettiği bir ülke istemiyoruz. Biz birlikte, bir arada, kardeşçe yaşam tarzlarımızı özgürce yaşadığımız bir ülke istiyoruz. Bundan dolayı kurucu heyetimizi seçerken bütün Türkiye'yi kucaklayan bir heyet oluşturmaya çalışıyoruz ve bunu başardık.



FETÖ KARŞITI UZMANLAR



Türkiye'yi kucaklayan derken, bu heyetin içinde her etnisiteden veya mezhepten insanlar mı olacak?



Biz insanları etnisite ve mezheplere göre değerlendirmeyiz. Vatansever olan herkese kapımızı sonuna kadar açtık. Ve kimseye mezhep veya etnisite sormadık. Gelenler içinde de herkesin olduğunu görüyor ve duyuyorum.



Ama kurucular kurulundaki isimler gizemini koruyor hâlâ… Ne zaman açıklanacak?



Kurucular kurulunda geniş siyasi deneyime sahip olan, Türk toplumunun yakından bildiği isimler de, daha önce siyasetle hiç ilgilenmemiş isimler de olacaktır. Bu aşamada isimlerin paylaşılmamasının sebebi kurucular kurulu üyelerinin tamamının belli olmaması.



Meral Akşener Genel Başkan, Koray Aydın teşkilat sorumlusu… Sizin göreviniz belli oldu mu?



Sayın Akşener dışında parti kurulma aşamasında yapılan görevlendirmelerin parti kurulduktan sonra devam edip etmeyeceği ile ilgili bir karar alınmış değil. Partinin resmen kurulmasından sonra ve kurulların oluşmasıyla birlikte kimin hangi görevi üstleneceği belli olacak.



Partinizin adı Merkez Demokrat Parti mi olacak?



Partinin adı üzerinde çalışmalar devam ediyor.



Parti henüz kurulmadan FETÖ destekliyor iddiaları ortaya atıldı…



Yılın en büyük komedisi… Bize FETÖ'cü demek siyasi ahlaksızlığın zirvesidir. FETÖ'nün mesela beni hedef alarak bana karşı hangi kumpasların kurulması gerektiği talimatını verdiğini ve bu talimatı hangi gazetelerin yerine getirdiğini ben de biliyorum, AKP de. Ben belgeler ile konuşurum, devlet belgeleriyle. FETÖ son bin senelik tarihimizdeki en büyük iç düşmandır. FETÖ ile mücadele AKP'ye, yani eski ortağına emanet edilemez. AKP'de at izi ile it izi o kadar birbirine karışmıştır ki, Erdoğan istese bile sonuç alamaz. Oysa bizim partimizde Türkiye'de en önemli, kararlı ve bilinçli FETÖ karşıtı uzmanlar, FETÖ'yü yok edecek dosyalarla hazırlanıyorlar.