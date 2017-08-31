Rahmi Turan: 'Yeni Parti'nin önünü kesemeyecekler

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan, bugünkü köşe yazısında Akşener önderliğinde kurulacak 'Yeni Parti'yi kaleme aldı.

Deneyimli gazeteci Rahmi Turan, bugün yayınlanan köşe yazısında 'Yeni Parti'yle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

'Yeni Parti'nin Saray'ı ve Bahçeli'yi endişelendirdiğine değinen Turan, Meral Akşener'in önünü kesebilmek için çeşitli karalama operasyonlarının yapıldığını ifade etti.

Turan, 'haksızlığın doğurduğu parti' olarak nitelendirdiği 'Yeni Parti'nin, Türk siyasetinde önemli işlere imza atacağını savundu.

İşte Rahmi Turan'ın bugünkü yazısından öne çıkanlar:

Haksızlık zulümdür. Zulüm karanlıktır. Karanlık ancak adaletle aydınlanır.

Meral Akşener haksızlığa uğrayıp MHP'den atıldı. MHP'li muhalifler kongre yaptılar, mahkeme iptal etti. MHP Genel Merkezi, kendilerine karşı çıkan herkesi bir bir partiden ihraç etti.

Haksızlığa ve zulme uğrayanlar ne yapsın? Meral Akşener'in önderliğinde yeni bir parti kurmaya karar verdiler.

MHP Genel Başkan adaylığında iddialı olan Prof. Ümit Özdağ, bu iddiasını bir yana bıraktı ve: "Ülkemiz uçurumun kıyısındayken benlik davası yapmak kabul edilemez. Bütün Türk milliyetçileri ve milli güçler birlikte sevgili ülkemizi uçurumdan kurtarmak için büyük bir atılımı gerçekleştirmek zorundayız. Bu çetin bir yol olacak ama başaracağız. Allah yardımcımız olsun" diyerek Meral Akşener'in yanında yer aldı.

Yeni parti, kendi kendini bitiren yorgun Devlet Bahçeli'ye ve metal yorgunu AKP'ye karşı kuruluyor ve "Merkez Demokrat Parti" adı üzerinde çalışmalar yapılıyor.

* * *

Türkiye'nin devasa sorunları var. Birçok seçmen (özellikle kadınlar) Meral Akşener'in siyasi çıkışını ilgiyle bekliyor. Yeni parti toplumda yeni bir heyecan yaratıp Türkiye'nin meselelerini nasıl çözeceğini, hazırlayacağı projeleri vatandaşa inandırıcı bir şekilde anlatmalı, güvenini kazanmalı. Gösterilen tepkiler ve besleme basında başlatılan karalama kampanyası, iktidarın Meral Akşener'in yükselişinden endişe duymaya başladığını gösteriyor. Anlaşılan Akşener ve arkadaşları siyasette bütün dengeleri altüst edecek nitelikte görülüyor. Herhalde korkunun kaynağı bu!

* * *

Şeref ve haysiyet cellatları Meral Akşener'e de saldırıyor, iftiralar gırla gidiyor. Ahlâksızlar, uydurdukları senaryolarla Akşener'in önünü kesme çabaları içindeler. Akılları sıra kafaları bulandırıp, yeni parti (Merkez Demokrat Parti) bünyesinde görev alacakları sindirerek, Akşener'i yalnız bırakacaklar! Fakat bu defa çetin cevize toslayacaklar sanıyorum.

Meral Akşener ve arkadaşlarının "İt ürür, kervan yürür" diyerek onlara aldırmadan yollarına devam edeceklerini düşünüyorum.