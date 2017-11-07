Metin Feyzioğlu'ndan Hükümet'e kömür madeni tepkisi

TBB Başkanı Feyzioğlu, Torba Kanunu ile devletin işlettiği kömür madenlerinin taşerona devredilmeye hazırlanıldığını belirterek, "Sosyal devlet torba kanunlarla taşerona ihale edilemez" dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu yaptığı açıklamada, Meclisteki Torba Kanunu’nun bir maddesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Türkiye Kömür İşletmeleri’nin sahip olduğu ruhsatların devredilebileceğinin yer aldığını belirterek, devletin işlettiği kömür madenlerini, taşerona devretmeye hazırlandığını ifade etti.

İhaleyle daha yüksek teklif verenin madeni alabileceğini kaydeden Feyzioğlu, “Verdiği parayı çıkarmak için madende kim bilir hangi tasarrufları yapacak. Yapılan her tasarrufun bedeli insan hayatı olacak. Devlet, mümkün olan en yüksek güvenlikle işletiyor. Piyasaya giren türedi şirketler fırsat bu fırsat diyerek, büyük şirketleri alt etmek için yüksek fiyat veriyor, ihaleyi kapıyor. Sonrasında, denetim dediğin hak getire. Kaçınılmaz trajedi olunca da mazeretin bini bir para. Adına da kaza deniyor sonra. Ocağa inip tepkisini gösteren binlerce madenci işte bunu duyalım istiyor” dedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ın, Torba Kanun Meclis Genel Kurulu’na inerken söz konusu maddenin kanundan çıkarılacağına yönelik açıklamalarının bulunduğuna dikkat çeken Feyzioğlu, “Umarım bu, şimdilik kaydıyla bir geri adım olmaz da, insan hayatının değerini bilen bir ileri adım olur. İlk fırsatta bir punduna getirilip işçilerin canları taşeronun insafına terk edilmez. Türkiye’de kömür madenciliği sadece bir enerji meselesi değildir. Aynı zamanda devletin uhdesindeki sosyal sorumluluktur. Sosyal devlet torba kanunlarla taşerona ihale edilemez” dedi.