MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan Bahçeli'yi kızdıracak önerge

MHP Grup Başkanvekili Akçay, Bahçeli'yi kızdıracak bir soru önergesinde bulundu. Akçay, Başbakan Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Soma'da yapılan bir ihalede yolsuzluk iddialarını ve ihalenin iptal edilip edilmeyeceğini sordu.

MHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TKİ Ege Linyit İşletmesi Müdürlüğü'nün lojman ihalesine yönelik yolsuzluk iddialarını Meclis'e taşıdı. Akçay, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle yazılı olarak verdiği soru önergesinde "Kamu zararı oluştuğu ve rekabet ortamı oluşmadığı gerekçesiyle bu ihaleyi iptal etmeyi düşünüyor musunuz?" diye sordu.

Akçay'ın soru önergesi şöyle:

"TKİ Ege Linyit İşletmesi Müdürlüğü tarafından 31 Temmuz 2017 tarihinde yapılan Arasa Karşılığı Anahtar Teslim İnşaat İhalesi için aynı şirket bünyesindeki 7 firmanın başvuruda bulunduğu ancak bu firmalardan sadece birinin ihale için teklif verdiği yönündeki iddialar doğru mudur?

3 Haziran 2017 tarihindeki aynı ihale için muhammen bedelin yüzde 25'i oranında iş bitirme belgesi istenirken 31 Temmuz 2017 tarihindeki aynı ihale için neden iş bitirme belgesi neden muhammen bedelin yüzde 60'ına çıkarılmıştır? İhalenin adrese teslim yapıldığı bu nedenle muhammen bedelin yüzde 60'a çıkarıldığı yönündeki iddialar doğru mudur?

3 Haziran 2016 tarihindeki iş bitirme belgesi şartında yer almayan 'tek sözleşmeye ait' ibaresinin 31 Temmuz 2017 tarihindeki ihale sözleşmesinde neden yer almıştır?

31 Temmuz 2017 tarihindeki ihalenin yayınladığı https://www.ilan.gov.tr/detay-i%CC%87hale-duyuruları-yapımı%CC%87nesaat-arsa-karsılığı-inssat-yapım-ihalesi-323294.htlm adresinde yayınlanan ilan metninde iş bitirme belgesiyle ilgili olarak 'tek sözleşmeye ait' diye bir ibare bulunmazken ELİ tarafından ihaleye katılacak firmalara verilen ihale sözleşmesinde bu ibare neden yer almıştır?

Tek sözleşmeye ait ibaresiyle ihalenin adrese teslim yapıldığı yönündeki iddia doğru mudur?

3 Haziran 2016 tarihindeki ihalenin muhammen 40.024.726 TL iken 31 Temmuz 2017 tarihindeki aynı ihalenin muhammen bedelinin 67. 682.267 TL'ye yükselmesinin gerekçesi nedir?

3 Haziran 2016 tarihindeki ihalenin muhammen bedelinin belirlenmesinde müteahhite verilecek konutlar düşülürken 31 Temmuz 2017 tarihindeki muhammen bedel bu konutlar düşülmeden mi belirlenmiştir?

Eğer bu doğruysa 31 Temmuz 2017 ihalesinde muhammen bedel belirlenme yöntemiyle kamu zarara uğratılmış olmuyor mu?

Müteahhite verilecek daireler düşülmeden muhammen bedel belirlenmesinin gerekçesi nedir? Bu şekilde ihaleyi alacak olan firmanın kârı düşük mü gösterilmek istenmektedir?

İhale sözleşmesine göre müteahhite verilecek olan 6 bloktan oluşan 216 dairenin satış fiyatı belirlenmiş midir? Belirlendiyse kaç TL'dir?

İhale sözleşmesine göre müteahhite verilecek olan 76.085 metrekare arsa'nın değerinin 65 milyon TL olduğu bilinmektedir. Bu arsanın sözleşmede yer alan emsal 2 üzerinden ticari veya konut imarlı değeri nedir?

31 Temmuz 2017 tarihinde yapılan ihale kamunun zarara uğratıldığı yönündeki iddialara katılıyor musunuz?

İhale sözleşmesindeki muhammen bedelin yüksek tutulması ve ihale sözleşmesindeki 'tek sözleşmeye ait' ibaresiyle ihalenin rekabet ortamının engellendiği yönündeki eleştirilere katılıyor musunuz?

Eğer katılıyorsanız, Kamu zararı oluştuğu ve rekabet ortamı oluşmadığı gerekçesiyle bu ihaleyi iptal etmeyi düşünüyor musunuz?"

BAHÇELİ'NİN TEPKİSİ MERAK KONUSU

Devlet Bahçeli'nin AKP'yle olan işbirliği son hız devam ederken, Grup Başkanvekili Akçay'ın hükümeti hedef alan sözleri ve önergesi ile ilgili ne cevap vereceği merak konusu oldu.