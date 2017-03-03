MHP'den Almanya'ya tepki

MHP Grup Başkanvekili Akçay, Adalet Bakanı Bozdağ'ın Almanya'daki etkinliğe katılımının engellenmesine tepki gösterdi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'daki etkinliğe katılmasının engellenmesinin akıl almaz olduğunu belirterek, "Her bakımdan yanlış. Almanya'yı artık aklıselime davet ediyorum." dedi.

Akçay, Bozdağ'ın, Almanya'da Türk vatandaşları ile bir araya geleceği etkinliğe katılımının engellenmesi ve toplantının iptal edilmesine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"Bu tutumu sergileyen Alman yöneticileri kınıyorum." ifadesini kullanan Akçay, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanları gidecek ve orada vatandaşlarımızla buluşmalarına engel olunacak. Bu, aklın alacağı bir şey değil. Her bakımdan yanlış." diye konuştu.

Türkiye-Almanya ilişkilerini germenin, bozmanın, Almanya'ya hiçbir faydasının olmayacağını belirten Akçay, "Bu çok rencide edici bir tutum." diye tepki gösterdi.

Milyonlarca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Almanya'da yaşadığını, Almanya'da oy kullanan Türklerin de olduğunu, Alman siyasetçilerin de bu toplantıları yaptığını dile getiren Akçay, şunları kaydetti:

"İlişkileri germemek lazım. Almanya'yı artık aklıselime davet ediyorum. Bunun, öyle sıradan yerel yöneticilerin aldığı bir karar olmadığı açık. Bunu bir devlet, hükümet politikası haline getirdikleri anlaşılıyor. Bir an önce bu yanlış tutumlardan Almanya'nın vazgeçmesi gerekir. Bu bir değil iki değil. Ermeni meselesinde de çeşitli sorunlar yaşandı. Almanya'nın ne yapmak istediği, neye dayanarak bu tür tutumları sergilediğini anlamak mümkün değil. Almanya, dostluğa, iş birliğine, bunca yıllık Türk-Alman ilişkilerinin geçmişine yakışmayan bir tutum içerisinde.

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının sinevizyon aracılığıyla Almanya'da yaşayan vatandaşlara aktarılmasına da engel olmuşlardı. Bunu da hatırladığımızda bu tür tutumların devam ettiğini görüyoruz. Almanya'yı rahatsız eden ne var? Referandumda insanlarımız oy kullanacak, tercihte bulunacak. Onlara bunun anlatılması gerekir. 2010 referandumunda da Almanya'da bu çalışmalar yapıldı ve hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Acaba bu referandumda niye yaşanıyor? Bu yaşananlar vatandaşlarımızın referandumdaki tercihlerini etkileyecektir. Gereken cevabı Almaya'daki vatandaşlarımız verecektir."