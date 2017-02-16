MHP'li Murat Taşer: 'Hayır' için çalışacağım

MHP’nin geçen yerel seçimde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Taşer, Balgatçıların Başkanlık tavrına çok sert tepki gösterdi ve referandum sürecinde ‘hayır’ için çalışacağını söyledi.

Son yerel seçimlerde MHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Murat Taşer referandumda hayır diyeceğini ve gerekirse kapı kapı gezerek çalışacaklarını söyledi.

SEÇMEN BİZE HAYIR İÇİN OY VERDİ

Parti içinde önemli bir isim olan Murat Taşer, referandumla ilgili olarak 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde MHP’nin başkanlık sistemine karşı, parlamenter sistemden yana olduğunu ilan ettiğini hatırlattı. Taşer, “Her iki seçimde de kitapçıklarımızda başkanlık sistemine karşı olduğumuzu açık seçik ifade etmişiz ve bu kitapçıkları dağıtarak oy toplamışız. Seçmenimiz bu yüzden bize oy vermiş. Şimdi oy aldığımız seçmene ‘hayır biz başkanlık sistemini istiyoruz parlamenter sistemden yana değiliz’ diyebilecek kadar radikal bir dönüşüm yapmak sağlıklı değil” dedi.

KRİZ VE SAVAŞ VARKEN SIRASI MI

Türkiye’nin bugünkü atmosferinde her türlü gelgiti yaratabilecek konuyu gündeme getirmek manalı değildir. Türkiye bugün Suriye’de savaşta! Ekonomik veriler çok kötü durumda! Krediler, vergiler, sigortalar devamlı öteleniyor. Krizin olduğu bir gerçek. Ayrıca Kıbrıs’ta neler olduğu belli değil. Avrupa ile ilişkimiz gündemde, bir olağanüstü hal uygulaması olduğu bir atmosferde başkanlık sistemini gündeme getirip toplumu germenin manası ne diye şaşırıp izliyoruz...

800'E YAKIN DELEGE DEĞİŞİM İSTİYOR

MHP’nin tabanında zaten mevcut Genel Başkana ve Genel Merkeze karşı olağanüstü kongre talebiyle filizlenen bir rahatsızlık ve güvensizlik söz konusuydu, daha da ayyuka çıktı. 800 yakın delege -ki bunlardan biri de benim, Genel Kurul delegesiyim-, orada bir değişimin olması gerektiğini savunuyoruz, çok net! Yalnızca MHP tabanında değil, AKP tabanında da bu rahatsızlığın olduğunu gözlemliyoruz. Biz sahada çalışan insanlarız, tavanda politika yapmıyoruz. Köy köy, kapı kapı, esnaflarla çiftçiyle köylüyle oturup karşılıklı görüşen konuşan insanlarız. Biz kendi tabanımızdaki arkadaşlarımızla düzenli olarak toplantılarımızı yapıyoruz.

KİŞİSEL BİR ÇIKIŞ DEĞİL SÖZCÜLÜK YAPIYORUZ

MHP’de Genel Başkan adaylığı iddiasıyla ortaya çıkan arkadaşlarımız bir platform kurdular. Bu platformla tüm Anadolu’ya ve Türkiye’ye mesaj verecek söylemlerini dile getirecekler. Cumartesi günü Ankara’da bir toplantımız var.

Biz de kendi bünyemizde İzmir olarak çeşitli kademelerde toplantılarımızı zaten sürdürüyoruz. Şu ana kadar 5 toplantı düzenledik. Birine son dönem Belediye Başkan adayları, ilçe başkanları ve belediye meclis üyeleri katıldı. O toplantılarda ortaya çıkan sonuçları sözcü olarak kamuoyuna deklare etme görevini üstleniyoruz. ‘Aksakallılar’ diye tabir ettiğimiz ‘80 öncesi ülkücü arkadaşlarımızın da bulunduğu toplantılar da çıkan sonuçlar bunlar...

Biz bu arkadaşlarımızla yaptığımız bu parça parça toplantılarımızı önümüzdeki günlerde bir büyük toplantı haline getirip arkadaşlarımızla birlikte kamuoyuyla paylaşacağız.