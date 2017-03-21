MHP'nin Elazığ mitingini AKP'liler doldurmuş!

MHP'nin Elazığ mitinginden gelen görüntüler sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor...

Milliyetçi Hareket Partisi'nin referandum çalışmaları kapsamında ilk durağı Elazığ olmuştu.

Devlet Bahçeli'nin konuşma yaptığı mitingte büyük boşluklar göze çarparken, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, boş kalan Elazığ mitingi yerine MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener ve MHP İzmir eski İl Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun da katıldığı İzmir mitinginden görüntüler paylaşmıştı.

ELAZIĞ MİTİNGİNİ AKP'LİLER DOLDURMUŞ

MHP'nin televizyon kanalı Bengü Türk'ün yaptığı yayında, MHP'nin Elazığ mitingini AKP'lilerin doldurdu ortaya çıktı. Bengü Türk mikrofonlarına konuşan bir AKP seçmeni, "Ben MHP'li değilim AKP'liyim. Devlet Bey olmasaydı bu yasa gelmezdi zaten. Onun için buradayız. Devlet Bey bu Anayasa değişikliğini getirdi, biz de ölümüne destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

MİTİNGE KATILANLAR NEDEN 'EVET' DEDİĞİNİ BİLMİYOR

Elazığ'da yapılan MHP mitingine katılan vatandaşların "neden 'evet' diyorsunuz?" sorusuna verdiği cevaplar da dikkat çekti. Neden 'evet' dediklerini bilmedikleri ortaya çıkan vatandaşların, neden 'evet' dedikleri yönünde sorulan soruya stabil olarak "Bu vatan için, bu millet için, bayrağımız için, 'evet' diyoruz" dedikleri görüldü.