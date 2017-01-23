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MHP'nin kalesinde istifa depremi

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MHP'nin kalesinde istifa depremi
Başkanlık sistemine 'hayır' diyen MHP Yozgat Akmağdeni İlçe Teşkilatı, manidar bir dilekçe ile istifasını duyurdu.

MHP'de Devlet Bahçeli'nin AKP ile el sıkışmasına tepki büyüyor.

Yeni Anayasa teklifine karşı çıkan MHP Yozgat Akmağdeni İlçe Teşkilatı, MHP Genel Başkan Yardımcılığından istifa eden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Atilla Kaya’ya destek vererek, “Ülkücü düşmanlarıyla beraber olamayacaklarını” ilan edip, istifa etti ve helallik istedi.

İşte o istifa duyurusu:

MHP YOZGAT İL BAŞKANLIĞINA

Yıllardır ÜLKÜCÜLERİ kendilerine düşman bilip karakollara aldırıp mahkemelerde yargılattılar.

Başında TÜRK olan tüm sendika üyelerimizi hiçbir makama layık görmedikleri gibi yönetici kadrolarından da aldılar.
Yaptıkları tüm iş ve ihaleleri kendi yandaşlarına verdiler, verdirdiler.

Şimdi bu kadar ÜLKÜCÜYE eziyeti kendine hak gören ve yaptığı yanlışlardan sadece KANDIRILDIK diyerek kurtulan bu arkadaşlar, ileride bunlar da BİZİ KANDIRMIŞ diyebilecekleri ve özünde hiç sevmedikleri MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ YÖNETİCİLERİNİ yanlarına aldılar.

Atila KAYA Başkanımızın dediği gibi İKİYÜZLÜ olmaya gerek yok. 

Bizler Ülkücü düşmanlarıyla beraber olamayacağımızı ve REFERANDUMDA da HAYIR diyeceğimizi belirterek devam etmekte olduğumuz MHP AKDAĞMADENİ İLÇE BAŞKANLIĞI ve YÖNETİM KURULU üyeliğimizi bırakarak İSTİFA EDİYORUZ.

HAKKINIZI HELAL EDİNİZ.

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