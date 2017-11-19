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Mustafa Destici'den NATO tepkisi

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Mustafa Destici'den NATO tepkisi
NATO skandalına bir tepki de BBP Genel Başkanı Destici'den geldi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "NATO'da yaşanan kepazelik ortada. Bu yaşanan hadise bir teknisyenin hatası olarak görülemez. Sadece o teknisyeni görevden almakla ve Türkiye'den kuru bir özür dilemekle bunun üstü kapatılamaz." dedi.

Eskişehir Basket'i desteklemek üzere kente gelen Destici, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, NATO tatbikatındaki "Atatürk ve Erdoğan düşmanlığı" skandalını gerçekleştirenin kimliğinin açıklanması gerektiğini belirterek, bunun ülkemiz kamuoyunun hakkı olduğunu bildirdi.

"Bu teknisyen bir terör örgütü sempatizanı mı? İsmi, cismi nedir? diye soran Destici, şöyle konuştu:

"Şayet bu teknisyen terör örgütü üyesi ya da sempatizanı ise NATO'da nasıl çalışma imkanı bulabilmiş? NATO'da bunun gibi kaç tane terör örgütü üyesi ya da sempatizanı var? Bunların açıklanması lazım. NATO'da yaşanan kepazelik ortada. Bu yaşanan hadise bir teknisyenin hatası olarak görülemez. Sadece o teknisyeni görevden almakla ve Türkiye'den kuru bir özür dilemekle bunun üstü kapatılamaz."

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