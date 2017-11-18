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NATO skandalında yeni gelişme

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NATO skandalında yeni gelişme
NATO skandalının ardından özür mesajı yayınlayan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak bir kez daha özür diledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak Norveç'te yaşanan skandal için özür diledi.

Stoltenberg, Rize’de bulunan Erdoğan’a komuta kademesi tarafından gerekli soruşturmanın başlatılmış olduğuna ve hadiseye sebebiyet veren sözleşmeli Norveçli teknisyenin işine derhal son verildiğine dikkati çekti.

Stoltenberg, Türkiye’nin NATOiçin önemli bir müttefik olduğunu vurguladı. Benzer bir hadisenin tekrarlanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağına değinen Stoltenberg, yaşanan skandalın NATO ve Türkiye arasındaki ilişkileri olumsuz etkilememesini ümit ettiğini de belirtti.

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