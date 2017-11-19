NATO skandalında FETÖ izi

Norveç'te yaşanan NATO skandalının ardından, NATO'nun FETÖ ile ilişkileri gündeme geldi. Peki bu skandaldaki FETÖ parmağı neydi?

NATO'nun Norveç'te düzenlediği komuta kontrol amaçlı Trident Javelin adlı tatbikatta Atatürk'ün fotoğrafının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da isminin ‘düşman taraf' olarak gösterildiği ortaya çıktı. Türkiye tatbikattan çekilirken NATO'dan da resmi özür geldi.

Sözcü'nün haberine göre, skandalın ardında FETÖ'nün parmağı olduğu ortaya atıldı. Peki bu skandaldaki FETÖ parmağı neydi? İşte madde madde skandal:

1 – Firari general NATO toplantısında:

İzmir Cumhuriyet Savcılığı darbe girişiminden altı gün önce 9 Temmuz 2016'da aralarında iki amiralin de bulunduğu çok sayıda subay hakkında gözaltı kararı alındığını açıkladı. Bu isimlerden birisi Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu'ydu. Uğurlu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yurtdışındaki en rütbeli subayı sıfatıyla ABD'nin Norfolk kentindeki NATO ACT-Müttefik Dönüşüm Komutanlığı'nda Komuta Kontrol Konuş ve İdame Edilebilirlik Daire Başkanı oldu. Darbe girişiminden 11 gün sonra 26 Temmuz'da hakkında yakalama kararı varken “NATO Sanayi Danışmanlık Grubu'nun Norfolk Toplantıları”na katıldı. NATO'nun internet sitesine konan görseller arasında Mustafa Zeki Uğurlu'nun fotoğrafı vardı.

2 – İşaret fişeği estonya'da atıldı:

Balyoz kumpasında harddiskler ve CD'lerle ilgili ‘gerçektir' raporu veren ‘kumpas' davalarında bilirkişi olarak görev yapan firari FETÖ şüphelisi eski TÜBİTAK Siber Güvenlik Enstitüsü Müdürü Hayrettin Bahşi'nin, Estonya'da NATO ülkelerinin katılacağı Siber Güvenlik tatbikatında görevli olduğu ortaya çıkmıştı. 18 Mart'ta, Estonya Büyükelçiliği'nin girişimi ile Bahşi, NATO tatbikatından çıkarıldı.

3 – FETÖ elebaşı Gülen NATO'ya çağrı yaptı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'a gittiği gün yani 16 Mayıs 2017'de FETÖ elebaşı Fetullah Gülen Washington Post'a köşe yazdı. Gülen yazısında “Artık tanıyamadığım ülke Türkiye” başlıklı yazısında NATO'ya çağrıda bulunarak Türkiye üzerinde baskı oluşturmasını talep etti. Gülen şu talepte bulundu: “Türkiye halkının demokrasilerini tekrar ayağa kaldırmak için Avrupalı müttefikleri ve ABD'nin desteklerine ihtiyaçları var. Türkiye 1950'de NATO'ya girebilmek için gerçek manada çok partili seçimleri başlattı. NATO, üyeliğinin gereği olarak Türkiye'nin ittifakın demokratik normlarına sadık kalmasını talep edebilir ve etmelidir.”

4 – FETÖ üyesi NATO toplantısına çağrıldı:

ABD'de 29 Eylül'de gerçekleştirilen NATO Parlamenterler Asamblesi (PA) toplantısına davetli olmamasına rağmen Middle East Forum (Ortadoğu Forumu) Başkanı Daniel Pipes tarafından içeri alınan FETÖ mensubu Emre Çelik, Türkiye'nin itirazlarının ardından katılımcı ülke vekillerinin tamamının salondan ayrılmasıyla protesto edildi.

5 – İhraç edilen subay NATO Kışlası'nda görevli:

“Bavulcu” Mehmet Baransu'nun teslim ettiği sözde Balyoz “belgeleri” için, “Bu belgeler doğruysa, bu bir darbe planıdır” şeklinde rapor veren firari bilirkişi Ahmet Erdoğan'ın İngiltere'deki adresi ortaya çıktı. Odatv'nin haberine göre mahkemeye gönderilen zarfın üzerindeki adres, İngiltere'nin Gloucester şehrindeki İngiliz askeri lojmanlarıydı. Lojmanlarda kalan askerler NATO Imjin Kışlası'nda görevli bulunan askerlerdi. Ahmet Erdoğan'ın gönderdiği zarfın üzerinde “15, Nicolson close Innsworth GL31DN Gloucester UK” adresi yazdığı görüldü. Söz konusu adresin Ahmet Erdoğan'ın NATO görevi için 2014'te gittiği İngiltere'deki Askeri Lojmanların adresi olduğu ortaya çıktı. Erdoğan'ın, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra TSK'dan ihraç edilmesine rağmen halen İngiltere'deki askeri lojmanlarda kalması dikkat çekti.